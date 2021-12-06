В частных секторах Тюмени установили платные водоразборные колонки

Сегодня появилось четыре колонки в городе и три в Тюменском районе. Теперь, чтобы набрать воду, необходимо иметь карту пользования с денежными средствами на ней.
В последствии «Росводоканал» собирается совсем убирать уличные колонки, чтобы проводить водоснабжение за плату в дома.
«Во время строительства сетей предусматривается место подключения в водопроводном колодце. Оттуда собственники своими силами с помощью специалистов прокладывают трубу к своему дому. Плата за нагрузку на сети в Водоканал рассчитывается исходя из площади дома. В среднем, это около 20 тысяч рублей», — пояснили в компании.
Порядка 260 семей смогут воспользоваться платными услугами. На данный момент к централизованному водоснабжению подключено 29 домов.