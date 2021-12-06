В частных секторах Тюмени установили платные водоразборные колонки

«Во время строительства сетей предусматривается место подключения в водопроводном колодце. Оттуда собственники своими силами с помощью специалистов прокладывают трубу к своему дому. Плата за нагрузку на сети в Водоканал рассчитывается исходя из площади дома. В среднем, это около 20 тысяч рублей», — пояснили в компании.