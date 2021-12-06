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Тюменцев предупреждают об утренней гололедице

6 декабря 2021, 03:35
Фото: 1Mi
Тюменцев предупреждают об утренней гололедице
По информации Тюменского гидрометцентра сегодня, 6 декабря, в областном центре прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, предупредили в мэрии Тюмени.
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Тюмень

В Тюмени ожидается понижение температуры воздуха, на дорогах возможно образование гололедицы.

«В понедельник в городе пройдут осадки в виде снега. На улицах города будет скользко. Северо-западный ветер достигнет порывов от 6 до 11 метров в секунду», — сообщили в горадмнинистрации.

Ночью столбики термометров опустятся до -7 -9 градусов. Днём в областной столице ожидается -5 -7 градусов. Во вторник вовсе похолодает до -13 градусов днём и до -19 градусов ночью.

В связи с этим автомобилистам и пешеходам необходимо быть внимательнее на дорогах.

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