Тюменцев предупреждают об утренней гололедице

В Тюмени ожидается понижение температуры воздуха, на дорогах возможно образование гололедицы.
«В понедельник в городе пройдут осадки в виде снега. На улицах города будет скользко. Северо-западный ветер достигнет порывов от 6 до 11 метров в секунду», — сообщили в горадмнинистрации.
Ночью столбики термометров опустятся до -7 -9 градусов. Днём в областной столице ожидается -5 -7 градусов. Во вторник вовсе похолодает до -13 градусов днём и до -19 градусов ночью.
В связи с этим автомобилистам и пешеходам необходимо быть внимательнее на дорогах.