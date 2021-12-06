Тюменские полицейские ищут подозреваемых, похитивших у пенсионерки 56 тысяч рублей

«Беседуя с пожилой женщиной, злоумышленницы убедили её, что на ней „порча“. После этого гостьи провели ряд манипуляций, в том числе и с деньгами. Потом женщины, как ни в чём не бывало, спокойно ушли. Тогда-то пенсионерка и выяснила, что средства в размере 56 тысяч рублей похищены», — сообщили в ведомстве.