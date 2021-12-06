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Тюменские полицейские ищут подозреваемых, похитивших у пенсионерки 56 тысяч рублей

6 декабря 2021, 09:55
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменские полицейские разыскивают подозреваемых
Две женщины, которые пришли к пенсионерке, чтобы арендовать жильё, провели бабушке обряды по снятию «порчи», после чего пострадавшая обнаружила пропажу 56 тысяч рублей. Теперь подозреваемый разыскиваются, уточнили в областном УМВД.
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Тюмень

Происшествие случилось на прошлой неделе — 2 декабря с 14 часов дня до 16 часов вечера на улице Мельникайте в доме № 99.

Фото: УМВД по Тюменской области

«Беседуя с пожилой женщиной, злоумышленницы убедили её, что на ней „порча“. После этого гостьи провели ряд манипуляций, в том числе и с деньгами. Потом женщины, как ни в чём не бывало, спокойно ушли. Тогда-то пенсионерка и выяснила, что средства в размере 56 тысяч рублей похищены», — сообщили в ведомстве.

Фото: УМВД по Тюменской области

На данный момент сотрудники уголовного розыска выясняют личности подозреваемых. Горожан, которые располагают информацией о совершённом или лицах, которые это сделали, просят обратиться в телефонам: 8 (3452) 794-310, 794-380 или 8 996 320 92 29.

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