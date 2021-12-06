Топ-3 Тюмени: Моор смягчил QR-правила, смерть депутата, депутата облдумы оштрафовали

Глава Тюменской области Александр Моор смягчил режим проверки QR-кодов.
Теперь попасть в торговые центры будет проще. Губернатор смягчил правила QR-кодов. Так, посетители ТЦ в будни до 18.00 смогут совершать покупки не показывая коды и документы у входа.
В связи с ограничениями, которые действуют в регионе с 8 ноября, сильно пострадал местный бизнес. Владельцы общепита и сферы услуг понесли большие убытки. Их выручка упала в несколько раз, а в ТРЦ поток покупателей снизился на 40-60%.
Однако новые правила Моора пришлись по вкусу бизнесменам и они надеются, что это поможет удержать бизнес на плаву - об этом рассказала "Нашему городу" бывший омбудсмен Лариса Невидайло и ресторатор Павел Головин.
В воскресенье, 5 декабря, скончался один из самых богатых депутатов гордумы Олег Касьянов.
После продолжительной болезни скончался депутат гордумы фракции ЛДПР Олег Касьянов. Чиновнику было 54 года. Помимо депутатской деятельности, Касьянов руководил собственной фирмой, которая оказывала риелторские услуги, был вице-президентом некоммерческого партнерства «Объединение риелторов Тюменской области» и участвовал в избирательной кампании в областную Думу по Калининскому округу.
Согласно сведениям, опубликованным на сайте городской Думы, доход депутата за прошлый год составил более 20 млн рублей. В его собственности имеется несколько иномарок: АУДИ AUDI Q5, ТОЙОТА RAV4, ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ. Несколько земельных участков, жилой дом, объект незавершенного строительства, два помещения и баня.
Депутат областной Думы Тамара Казанцева оштрафована на 20 тысяч рублей.
Лидер местных коммунистов, а также депутат областной Думы Тамара Казанцева на минувшей неделе была оштрафована судом на 20 тысяч рублей за несанкционированную акцию против введения QR-кодов.
У облдумы в конце ноября собрались противники QR-кодов, чтобы передать свои жалобы депутатам. Однако кроме Казанцевой к недовольному народу никто не вышел. На место прибыла полиция. А через время в ее кабинет нагрянули силовики и выписали административный протокол.
2 декабря состоялось судебное заседание, которое длилось больше пяти часов. Но отвечать за свой проступок чиновнице пришлось самостоятельно. Ни группу поддержки, ни защиту Казанцевой в суд не пустили. К слову, из-за сложившейся ситуации чиновница не особо расстроилась, ведь штраф в 20 тысяч рублей по сравнению с ежегодным доходом в 6 млн рублей не ударит по ее карману.