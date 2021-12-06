Топ-3 Тюмени: Моор смягчил QR-правила, смерть депутата, депутата облдумы оштрафовали

2 декабря состоялось судебное заседание, которое длилось больше пяти часов. Но отвечать за свой проступок чиновнице пришлось самостоятельно. Ни группу поддержки, ни защиту Казанцевой в суд не пустили. К слову, из-за сложившейся ситуации чиновница не особо расстроилась, ведь штраф в 20 тысяч рублей по сравнению с ежегодным доходом в 6 млн рублей не ударит по ее карману.