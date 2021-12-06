Стала известна причина запаха гари в Тюмени

Начало рабочей недели в Тюмени началось с запаха гари и плотного тумана. С раннего утра жители разных районов жаловались на неприятный запах. Под подозрения сначала пала Боровская птицефабрика, но эта информация не подтвердилась.
Корреспонденту «Нашего города» в Роспотребнадзоре пояснили, что всему виной тлеющие торфяники возле Екатеринбурга. Вероятно, ветер дует в сторону нашей области, поэтому приходится дышать гарью. В ведомстве также добавили, что сейчас специалисты готовятся взять пробы воздуха, чтобы понять, нет ли превышений норм.
К слову, в самом Екатеринбурге о тлеющих торфяниках пока не в курсе. Жители Урала не ощущают никаких неприятных запахов. А в «Авиалесоохране» и МЧС «Нашему городу» ответили, что никакой информации к ним не поступало.