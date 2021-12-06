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Стала известна причина запаха гари в Тюмени

6 декабря 2021, 11:13
Фото: «Наш город»
Утро у жителей Тюмени сегодня не задалось. Вместо свежего воздуха горожанам приходится дышать гарью. Откуда несется неприятный запах, специалисты различных ведомств долго не могли найти. Однако позже причину установили.

Начало рабочей недели в Тюмени началось с запаха гари и плотного тумана. С раннего утра жители разных районов жаловались на неприятный запах. Под подозрения сначала пала Боровская птицефабрика, но эта информация не подтвердилась.

Корреспонденту «Нашего города» в Роспотребнадзоре пояснили, что всему виной тлеющие торфяники возле Екатеринбурга. Вероятно, ветер дует в сторону нашей области, поэтому приходится дышать гарью. В ведомстве также добавили, что сейчас специалисты готовятся взять пробы воздуха, чтобы понять, нет ли превышений норм.

К слову, в самом Екатеринбурге о тлеющих торфяниках пока не в курсе. Жители Урала не ощущают никаких неприятных запахов. А в «Авиалесоохране» и МЧС «Нашему городу» ответили, что никакой информации к ним не поступало.

#Новости#Екатерина Байкалова#Общество
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