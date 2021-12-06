Председателя Тюменской облдумы обвинили в разжигании розни и вражды

«Для меня, человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида, поскольку если шахид взорвёт на себе взрывчатку, он поразит людей, которые рядом стоят, а если, значит, невакцинированный человек будет с тобой рядом в непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь в дом к себе, к детям, к родным, близким и так далее»Сергей Корепанов