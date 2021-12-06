Председателя Тюменской облдумы обвинили в разжигании розни и вражды

В конце ноября состоялось заседание облдумы, на котором чиновники рассматривали законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». На нем выступил и председатель Думы Корепанов. Правда, высказывание чиновника не понравились горожанам.
«Для меня, человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида, поскольку если шахид взорвёт на себе взрывчатку, он поразит людей, которые рядом стоят, а если, значит, невакцинированный человек будет с тобой рядом в непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь в дом к себе, к детям, к родным, близким и так далее»Сергей Корепанов
После этого гневного послания в сети появилось обращение, в котором тюменцы просят правоохранительные органы привлечь к уголовной ответственности, так как в его действиях были признаки разжигания розни и вражды:
«Председатель Тюменской областной Думы Корепанов С. Е., оскорбил и унизил человеческое достоинство всех верующих мусульман, сделал это публично с использованием средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“. Данное деяние, также предусматривает привлечение должностного лица к уголовной ответственности по п. „б“ ч.2 ст. 282 УК РФ.
ПРОСИМ:Признать Председателя Тюменской областной Думы Корепанова С. Е., виновным в совершении противоправных действий и привлечь к уголовной ответственности предусмотренной п. „б“ ч.2 ст. 282 УК РФ; ст. 207.1, ст. 207.2 УК РФ».
Более того, горожане возмущены, что все это было сделано публично, с использованием СМИ и других информационных средств. Также его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан.
В свою защиту обиженные чиновником люди пишут, что вакцинация — это добровольное дело, кроме того, у некоторых имеются противопоказания к прививке. Поэтому такие дерзкие слова в адрес населения не уместны и за них, по мнению возмущенных граждан, чиновник должен ответить по всей строгости.
Заявление было адресовано руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, генерал-майору юстиции Александру Кублякову.
Ранее Тюменская областная Дума приняла большинством голосов рекомендации на законопроект о введении QR-кодов в Российской Федерации. В Тюменской области повсеместное введение QR-кодов было отложено до 24 декабря, а губернатор высказался против их введения на общественном транспорте.