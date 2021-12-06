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Политолог подчеркнул эффективность взаимодействия ЕР с губернаторами

6 декабря 2021, 17:53
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Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков принял участие в круглом столе «Перезагрузка «Единой России». Основные этапы и итоги». Основные этапы и итоги». Он отметил, что обращение Владимира Путина к партии на съезде — свидетельство того, что ЕР сохранила позицию президентской партии.

«Сейчас в руководящих органах появилось достаточно большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией. Если вы себя показали как активист в разных социальных проектах, то «Единая Россия заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы являетесь ярким волонтером, у вас получаются разного рода интересные кампании — присоединяйтесь к работе партии», — заявил Чеснаков.

Перезагрузка в ЕР стартовала с возвращения регионов в партию и партии в регионы. Такое мнение озвучил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Идея выбора глав регионов секретарями реготделений представляет большую важность. Теперь мы можем видеть конструктивное взаимодействие с губернаторами», — отметил Костин. Помимо этого, он добавил, что ЕР расширила практику партийного выдвижения, а чтобы политики и элиты в регионах были заинтересованы работать через партийные площадки, ввели партийные проекты — такие, как запуск инфраструктурных кредитов для регионов и социальная газификация. Еще одним шагом выступило построение взаимодействия с фракцией партии в Государственной думе.

«Свидетельством этого выступают последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря генсовета, а сама фракция будет каждый год отчитываться на съезде за исполнение народной программы», — отметил он.

Повысилось качество взаимодействия ЕР с правительством — как итог, положения народной программы отразились в бюджете.

Константин Костин сказал, что крайне важно, что «Единой России» удалось построить современные схемы работы с людьми. Это касается общественных приемных, народной программы, ежегодных отчетов перед избирателями на всех уровнях. Отлично продемонстрировала себя и цифровизация партии.Как говорится на портале ER.ru, завершая мероприятие, Константин Костин добавил, что в ближайшие годы члены партии займутся решением двух задач — во-первых, исполнением обещаний и народной программы, а во-вторых, подтверждением электорального статуса партии и преодолением социально-экономических последствий пандемии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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