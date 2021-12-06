Политолог подчеркнул эффективность взаимодействия ЕР с губернаторами

Перезагрузка в ЕР стартовала с возвращения регионов в партию и партии в регионы. Такое мнение озвучил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Идея выбора глав регионов секретарями реготделений представляет большую важность. Теперь мы можем видеть конструктивное взаимодействие с губернаторами», — отметил Костин. Помимо этого, он добавил, что ЕР расширила практику партийного выдвижения, а чтобы политики и элиты в регионах были заинтересованы работать через партийные площадки, ввели партийные проекты — такие, как запуск инфраструктурных кредитов для регионов и социальная газификация. Еще одним шагом выступило построение взаимодействия с фракцией партии в Государственной думе.