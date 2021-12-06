Политолог подчеркнул эффективность взаимодействия ЕР с губернаторами

«Сейчас в руководящих органах появилось достаточно большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией. Если вы себя показали как активист в разных социальных проектах, то «Единая Россия заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы являетесь ярким волонтером, у вас получаются разного рода интересные кампании — присоединяйтесь к работе партии», — заявил Чеснаков.
Перезагрузка в ЕР стартовала с возвращения регионов в партию и партии в регионы. Такое мнение озвучил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Идея выбора глав регионов секретарями реготделений представляет большую важность. Теперь мы можем видеть конструктивное взаимодействие с губернаторами», — отметил Костин. Помимо этого, он добавил, что ЕР расширила практику партийного выдвижения, а чтобы политики и элиты в регионах были заинтересованы работать через партийные площадки, ввели партийные проекты — такие, как запуск инфраструктурных кредитов для регионов и социальная газификация. Еще одним шагом выступило построение взаимодействия с фракцией партии в Государственной думе.
«Свидетельством этого выступают последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря генсовета, а сама фракция будет каждый год отчитываться на съезде за исполнение народной программы», — отметил он.
Повысилось качество взаимодействия ЕР с правительством — как итог, положения народной программы отразились в бюджете.
Константин Костин сказал, что крайне важно, что «Единой России» удалось построить современные схемы работы с людьми. Это касается общественных приемных, народной программы, ежегодных отчетов перед избирателями на всех уровнях. Отлично продемонстрировала себя и цифровизация партии.Как говорится на портале ER.ru, завершая мероприятие, Константин Костин добавил, что в ближайшие годы члены партии займутся решением двух задач — во-первых, исполнением обещаний и народной программы, а во-вторых, подтверждением электорального статуса партии и преодолением социально-экономических последствий пандемии.