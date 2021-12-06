На форуме в Казани рассказали про IT-технологии в здравоохранении Тюменской области

Мария Рудзевич поделилась с участниками форума опытом использования технологий искусственного интеллекта в системе здравоохранения Тюменской области. Речь идет о системе поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений. На основе анализа 13 специальных показателей жизнедеятельности система формирует отчет по «рисковым» пациентам. В зависимости от результата гражданин направляется на лабораторные исследования или на прием к терапевту, где назначается соответствующая терапия и лечение. Далее идет повторный анализ показателей через 12 месяцев. Данные для анализа поступают из медицинской информационной системы. Благодаря этому алгоритму на основе искусственного интеллекта было выявлено, что из 100 тысяч человек у 43 тысяч очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Такая диагностика позволяет заблаговременно принять меры по предотвращению заболеваний.
Еще одна тюменская разработка с технологиями искусственного интеллекта — это диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72».
«Нейродиалоговую систему мы начали внедрять не с отрасли здравоохранения, а с отрасли государственных и муниципальных услуг, с зоны ответственности многофункциональных центров „Мои документы“. Старт системы был успешно апробирован и отлично показал себя в условиях пандемии в начале 2020 года, когда филиалы МФЦ были закрыты для очного посещения граждан. Благодаря системе жители продолжали получать консультацию по общим вопросам получения госуслуг, а операторы сосредоточились на более сложных обращениях, которые требуют большего внимания»,пояснила Мария Рудзевич.
С 2021 года был внедрен модуль «Здравоохранение», и теперь виртуальный помощник ведет запись на прием к врачу, а также записывает жителей на вакцинацию от COVID-19. Как отметила Мария Рудзевич, отличие разработки и внедрения данной системы заключается в совместной работе с региональной ИТ-компанией, а не с федеральными крупными организациями, как это часто происходит при реализации подобных задач в других регионах.