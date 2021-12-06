Метеорологи Тюмени подтвердили, что на улице не туман

Утром горожане массово жаловались на запах гари на улице, но в МЧС отметили, что никаких возгораний в округе нет.
Жители города в социальных сетях начали жаловаться на то, что на улице нечем дышать. Неприятный запах гари и пластика ощущается в разных районах Тюмени. Высотки окутаны смогом.
Корреспонденту «Нашего города» в тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что изначально была дымка и туман, однако позже туман отменили. Поэтому, вероятно, подозрения на запах гари у горожан был не зря.
Добавим, что в областном Управлении Роспотребнадзора «Нашему городу» ответили, что сейчас выясняется причина гари и уже потом специалисты решат, будут ли замеры воздуха.