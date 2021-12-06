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Метеорологи Тюмени подтвердили, что на улице не туман

6 декабря 2021, 06:14
Фото: «НашГород»
Утром горожане массово жаловались на запах гари на улице, но в МЧС отметили, что никаких возгораний в округе нет.

Утром горожане массово жаловались на запах гари на улице, но в МЧС отметили, что никаких возгораний в округе нет.

Жители города в социальных сетях начали жаловаться на то, что на улице нечем дышать. Неприятный запах гари и пластика ощущается в разных районах Тюмени. Высотки окутаны смогом.

Корреспонденту «Нашего города» в тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что изначально была дымка и туман, однако позже туман отменили. Поэтому, вероятно, подозрения на запах гари у горожан был не зря.

Добавим, что в областном Управлении Роспотребнадзора «Нашему городу» ответили, что сейчас выясняется причина гари и уже потом специалисты решат, будут ли замеры воздуха.

#Новости#Екатерина Байкалова#Общество
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