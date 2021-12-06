«Единая Россия» определила задачи на пятилетку и переизбрала руководящие органы

Единороссы также обновили составы своих руководящих органов.
Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что успех ЕР на выборах в парламент в 2021 году был определен вовсе не громкими лозунгами, а отношением партии к избирателям. Единороссы предложили соотечественникам конструктивную, объединяющую и созидательную повестку, отметил глава государства. Программа «Единой России» по праву называется народной, ведь в основе ее лежат предложения, озвученные гражданами страны. Об этом сообщает информационный сайт nashgorod.ru.
«Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете, - заявил Владимир Путин. - Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».
Незамедлительное выполнение «Единой Россией» всех поставленных ею целей характеризует ее как зрелую и очень ответственную политическую силу, особо отметил президент РФ.
Председатель ЕР Дмитрий Медведев, в свою очередь, сказал, что партия сыграла чрезвычайно важную роль в сохранении социальной стабильности нашего государства и его устойчивой экономики. Этого удалось добиться благодаря последовательной реализации курса, выбранного Владимиром Путиным, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Следует отметить, что единороссы в последние несколько лет взяли на себя существенную часть законодательной деятельности в социальном направлении. Социальную поддержку от государства в настоящее время получают свыше 50 миллионов россиян.
Партия ЕР успешно обеспечила введение 100-процентной оплаты больничных листов родителям с детьми в возрасте до семи лет, пролонгацию программы материнского капитала, повышение пособий беременным женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации, а также выплаты семьям, в которых один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет. Помощь получили сельские пенсионеры, есть заметные продвижения в решении актуальной проблемы с расселением людей из аварийного жилья, защищены также и права дольщиков.
«Многое было сделано для школьников – от закона о бесплатном горячем питании для учеников младших классов до обновления парка школьных автобусов, - напомнил Дмитрий Медведев. - По предложению «Единой России» школы получили с 2016 года более девяти тысяч единиц транспорта».
Успешно продолжалась реализация целого ряда партийных проектов. В стране построили 370 школ, а до 2024 года построят еще 1 300 общеобразовательных учреждений. Ликвидируются очереди в детские сады – создали свыше 480 тысяч новых мест, а в перспективе появится еще около 77 тысяч. В порядок приведены свыше 60 тысяч дворов, а также 20 тысяч общественных пространств. В этой работе принимали непосредственное участие жители. Сейчас в России создают систему долговременного ухода за пожилыми, активно строят поликлиники, развивают школьную медицину и готовят медицинские кадры.
Как сообщает официальный сайт “Единой России”, Дмитрий Медведев назвал основную цель партии на ближайшие несколько лет. По словам руководителя политической силы, это неукоснительное выполнение всех обязательств, которые заложены в народную программу. Этот документ еще будут корректировать, дополняя с учетом запросов и пожеланий граждан, резюмировал Медведев.