«Единая Россия» определила задачи на пятилетку и переизбрала руководящие органы

Успешно продолжалась реализация целого ряда партийных проектов. В стране построили 370 школ, а до 2024 года построят еще 1 300 общеобразовательных учреждений. Ликвидируются очереди в детские сады – создали свыше 480 тысяч новых мест, а в перспективе появится еще около 77 тысяч. В порядок приведены свыше 60 тысяч дворов, а также 20 тысяч общественных пространств. В этой работе принимали непосредственное участие жители. Сейчас в России создают систему долговременного ухода за пожилыми, активно строят поликлиники, развивают школьную медицину и готовят медицинские кадры.