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Депутат облдумы Тамара Казанцева: "Я понимаю, откуда идёт требование меня судить"

6 декабря 2021, 05:40
Фото: «Наш город»
Главу Тюменского отделения КПРФ и депутата областной Думы Тамару Казанцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за несанкционированную акцию против введения QR-кодов. По итогам суда Казанцева объяснила, как проходил процесс в своём Instagram.

В четверг, 2 декабря, состоялось судебное заседание по делу несанкционированной акции Тамары Казанцевой. В конце ноября к зданию областной Думы пришли горожане, которые хотели депутатам передать свои жалобы, к народу вышла Казанцева, но ее акцию полиция посчитала несанкционированной и все закончилось административным протоколом и судом.

На свой страничке в Instagram Казанцева рассказала, что судебное заседание длилось несколько часов и судья не мог долго принять решение.

Кроме того, не пустил на заседание и группу поддержки депутата. Но несмотря на обрушившееся на QR-противницу внимание, чиновница подчеркнула, что не собирается сдаваться.

«В центральном районном суде меня, как представителя КПРФ и депутата тюменской областной Думы осудили и дали штраф в размере 20 тысяч рублей.Все произошло из-за того, что 25 ноября я вышла к гражданам, которые выступали против QR-кодов. В какой-то степени я их поддержала», – поделилась чиновница.

Кроме того, она считает, что борьба с QR-кодами уже принесла определенные плоды, так как пошли первые послабления.

Напомним, ранее мы писали, что Тамару Казанцеву может ждать не только оплата штрафа, но и другие наказания. Правда своего поста чиновница все равно не лишится.

#Новости#Максим Карпиков#Политика
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