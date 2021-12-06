Депутат облдумы Тамара Казанцева: "Я понимаю, откуда идёт требование меня судить"

В четверг, 2 декабря, состоялось судебное заседание по делу несанкционированной акции Тамары Казанцевой. В конце ноября к зданию областной Думы пришли горожане, которые хотели депутатам передать свои жалобы, к народу вышла Казанцева, но ее акцию полиция посчитала несанкционированной и все закончилось административным протоколом и судом.
На свой страничке в Instagram Казанцева рассказала, что судебное заседание длилось несколько часов и судья не мог долго принять решение.
Кроме того, не пустил на заседание и группу поддержки депутата. Но несмотря на обрушившееся на QR-противницу внимание, чиновница подчеркнула, что не собирается сдаваться.
«В центральном районном суде меня, как представителя КПРФ и депутата тюменской областной Думы осудили и дали штраф в размере 20 тысяч рублей.Все произошло из-за того, что 25 ноября я вышла к гражданам, которые выступали против QR-кодов. В какой-то степени я их поддержала», – поделилась чиновница.
Кроме того, она считает, что борьба с QR-кодами уже принесла определенные плоды, так как пошли первые послабления.
Напомним, ранее мы писали, что Тамару Казанцеву может ждать не только оплата штрафа, но и другие наказания. Правда своего поста чиновница все равно не лишится.