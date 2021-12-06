Депутат облдумы Тамара Казанцева: "Я понимаю, откуда идёт требование меня судить"

«В центральном районном суде меня, как представителя КПРФ и депутата тюменской областной Думы осудили и дали штраф в размере 20 тысяч рублей.Все произошло из-за того, что 25 ноября я вышла к гражданам, которые выступали против QR-кодов. В какой-то степени я их поддержала», – поделилась чиновница.