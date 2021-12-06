Блогер пошутил, а Бастрыкин начал проверку песен Noize MC и Oxxxymiron

Вот как Noize mc рисует лицо наших силовиков «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нулад раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ.