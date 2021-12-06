Блогер пошутил, а Бастрыкин начал проверку песен Noize MC и Oxxxymiron

Блогер Дмитрий Якушев опубликовал письмо, якобы написанное «группой патриотов» для председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В шутливом письме «патриоты» сообщают о рэперах Noize mc и Oxxxymiron с просьбой «пресечь преступную деятельность».
Дмитрий Якушев дал интервью главреду «Нашего Города» Максиму Карпикову. Мужчина объяснил, что специально написал «совершенно идиотский текст», который группа патриотов написать не смогла.
«Это была такая сатира. Смысл шутки в чем: она анонимная, понятно, что это не реальная организация. Выступил в роли таких замшелых, анекдотичных патриотов. Естественно, что письма не было, оно было придумано. Я его никуда не отсылал, в Следственный комитет не отправлял. Они его сами где-то выгребли, подсунули зачем-то Бастрыкину и все это приняли за серьезную монету»,рассказал Дмитрий Якушев.
Блогер предполагал, что после прочтения этого «письма» у людей должны возникнуть сомнения в его серьезности и правдивости, а Следственный комитет перед организацией проверки хотя бы выйдет на упомянутую «группу патриотов».
Мужчина уверен в том, что такое серьезное отношение к шутке — не его проблема, а работников Следственного комитета: «Если так работать, то можно всю страну пересажать зря. Эта ситуация — абсурд».
Сам Дмитрий отметил, что к творчеству Noize mc и Oxxxymiron относится очень хорошо. Он пребывает в шоке от того, что ведомство так серьезно отреагировало на шутку.
«Если бы я был работником Следственного комитета, то нашел бы эту группу патриотов, посмотрел, где еще это письмо есть, проверил бы почту. Ну как? Взяли из интернета написанную чушь, принесли Бастрыкину, а Бастрыкин на это сразу реагирует… Как я понимаю, этот абсурд, который там написан, нашел какой-то отклик в их головах», — подытожил блогер.
Публикуем полный текст «письма»:
«Уважаемый Александр Иванович!
Вы известны не просто как большой патриот России и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками. Одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил своё преступное творчество. От всех патриотов России, спасибо Вам, что обратили внимание на Моргенштерна, в результате чего этот персонаж быстренько покинул территорию России.
Сегодня хочется обратить Ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize mc и Oxxxymiron, известных в миру, как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО. Недавно оба рэпера выпустили так называемые «альбомы», которые свободно распространяются в сети и уже прослушаны миллионами граждан России, прежде всего молодого возраста. Чему же учат рэперы нашу молодежь, пока государство бездействует.
Вот как Noize mc рисует лицо наших силовиков «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нулад раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ.
Вернемся к рэперам. Oxxxymiron пошел ещё дальше. В одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные (экстремистские) организации. Здесь же Мирон Федоров доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами, которые, по его словам, должны исчезнуть. Мирон Федоров в другой песне создает положительный образ иностранного агента, разрушая все усилия государства по оповещению населения. Мирон Федоров открыто признал, что работает на Госдеп и заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту, что является открытым призывом к свержению законной власти и изменой Родине. Указанный рэпер также сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман.
В связи с изложенным просим Вас принять меры по пресечению преступной деятельности Noize mc (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).
Группа патриотов России».