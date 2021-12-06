Александр Моор: Тюмень остается одной из спортивных столиц России

Сегодня физической культурой и спортом регулярно занимается 53% жителей Тюменской области. И это не предел, убежден губернатор. Проведение в регионе крупных спортивных турниров — хороший стимул для дальнейшего развития физкультурного движения. В конце февраля в Тюмени планируется провести Кубок мира по ледолазанию, также в планах — Кубок Азии по сноуборду. А весной 2022 года тюменцев ждет финал Кубка мира по лыжным гонкам.