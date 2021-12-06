Александр Моор: Тюмень остается одной из спортивных столиц России

2 декабря тюменцы со счетом 5:2 выиграли у французского клуба «Аньер-Вильнёв». На следующий день МФК «Тюмень» со счетом 3:2 победил в матче с командой «Витэн» из Беларуси. А 5 декабря наша команда со счетом 3:2 одолела казахстанский «Кайрат». В результате тюменский клуб вышел в финал четырех Лиги чемпионов УЕФА.
«В серии матчей элитного раунда Лиги чемпионов участвовали очень мотивированные команды, каждая из которых хотела выйти в финал. Здорово, что мы всех победили! Это сделали не отдельные классные игроки, а вся команда. Огромная благодарность ребятам, которые подарили землякам праздник. Большое спасибо тюменским болельщикам, которые отлично поддерживали футболистов», отметил Александр Моор.
Планы по проведению в Тюмени элитного раунда возникли сразу после того, как тюменский клуб вышел в Лигу чемпионов, рассказал губернатор.
«Мы понимали, что будут пандемийные ограничения. Но отказываться от возможности показать тюменцам современный мини-футбол мы не стали, ведь за последнее время приобрели уже хороший опыт проведения мероприятий с учетом коронавирусных ограничений. Со слов гостей турнира, все прошло на хорошем уровне», пояснил глава региона.
МФК «Тюмень» уже известен в Европе как сильная команда, заявил президент клуба Александр Попов. «Мы доказываем, что можем проводить большие турниры не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Сибири, в глубинке России. С каждым крупным турниром опыта становится только больше», — сказал он.
Отметим, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, направленными на предупреждение распространения COVID-19, заполняемость трибун в СК «Центральный» не превышала 70%. Но это не помешало тюменским болельщикам оказать родному клубу неоценимую поддержку. В последний день турнира его почетным гостем стал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он высоко оценил организацию турнира и атмосферу в зале.
«Изначально ключевая задача была именно такой — создать пирамиду, в основе которой много молодых ребят, а самые талантливые оказываются в первой команде. Так и получилось. Мини-футбол для Тюменской области — один из культовых видов спорта. Поэтому успехи нашей команды привлекают на спортивные площадки все новые и новые поколения тюменцев», сказал губернатор.
Сегодня физической культурой и спортом регулярно занимается 53% жителей Тюменской области. И это не предел, убежден губернатор. Проведение в регионе крупных спортивных турниров — хороший стимул для дальнейшего развития физкультурного движения. В конце февраля в Тюмени планируется провести Кубок мира по ледолазанию, также в планах — Кубок Азии по сноуборду. А весной 2022 года тюменцев ждет финал Кубка мира по лыжным гонкам.
«Есть планы и на более отдаленное будущее. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается, и нам нужно научиться работать в новых условиях. Безусловно, Тюмень должна по-прежнему оставаться одной из спортивных столиц страны. Есть инфраструктура, есть болельщики, которые понимают в спорте. Мы этим запросам должны отвечать», — подчеркнул Александр Моор.