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В Тюменской области за сутки зафиксировано 309 новых случаев COVID-19

5 декабря 2021, 09:04
Фото: 1Mi
Согласно данным оперативного штаба на 5 декабря 2021 года, в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 309 человек. Скончались 11 человек. Успешно прошли лечение — 261 человек. Зарегистрировано 57 случаев заболевания у детей (из общего числа). 32 пациента находятся под аппаратами ИВЛ.

Сводка по соседствующим регионам:

Ханты-Мансийский автономный округ:

9 смертей;

221 заболевших;

255 выписано из больниц.

Ямало-Ненецкий автономный округ:

3 человека умерло;

131 заболели;

64 выздоровело.

За весь период пандемии в России умерло 281 278 человек.

В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 9 801 613 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.

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#Новости#Максим Кондратов#Коронавирус COVID-19
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