В Тюмени ищут мужчину, который пропал 10 дней назад

По информации поискового отряда «Белая Сова-Тюмень», он вышел из дома 25 ноября 2021 года на улице Московский тракт. Его местонахождение все еще не установлено.

Малюгин Николай Анатольевич, 1967 года рождения. Отличительные черты: рост 180 см., худощавое телосложение, короткие темные волосы. Из одежды на нем были: черная куртка, розовая рубашка, коричневый пиджак, серые брюки и черные туфли. Также сообщается, что пропавший нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Если вы располагаете какой-либо информацией о данном человеке или его местоположении просим сообщить: В группу ВКонтакте поискового отряда «Белая Сова»; По телефонам полиции 02 / 102 8 (3452) 29-11-20 — дежурная часть Отдела полиции № 7. 8-932-32-39-911 — организация добровольцев ПО «Белая Сова» Или на электронную почту [email protected]. Материалы по теме В Тюмени за полторы недели нашли пропавшего молодого человека В Тюмени пропал 45-летний водитель КИА