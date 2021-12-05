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В Тюмени ищут мужчину, который пропал 10 дней назад

5 декабря 2021, 06:25
Фото: ПО «Белая Сова»
По информации поискового отряда «Белая Сова-Тюмень», он вышел из дома 25 ноября 2021 года на улице Московский тракт. Его местонахождение все еще не установлено.

Малюгин Николай Анатольевич, 1967 года рождения.

Отличительные черты: рост 180 см., худощавое телосложение, короткие темные волосы.

Из одежды на нем были: черная куртка, розовая рубашка, коричневый пиджак, серые брюки и черные туфли.

Также сообщается, что пропавший нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Если вы располагаете какой-либо информацией о данном человеке или его местоположении просим сообщить:

В группу ВКонтакте поискового отряда «Белая Сова»;

По телефонам полиции 02 / 102

8 (3452) 29-11-20 — дежурная часть Отдела полиции № 7.

8-932-32-39-911 — организация добровольцев ПО «Белая Сова»

Или на электронную почту [email protected].

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