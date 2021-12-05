В Тюмени ищут мужчину, который пропал 10 дней назад

Малюгин Николай Анатольевич, 1967 года рождения.
Отличительные черты: рост 180 см., худощавое телосложение, короткие темные волосы.
Из одежды на нем были: черная куртка, розовая рубашка, коричневый пиджак, серые брюки и черные туфли.
Также сообщается, что пропавший нуждается в постоянном медицинском наблюдении.
Если вы располагаете какой-либо информацией о данном человеке или его местоположении просим сообщить:
По телефонам полиции 02 / 102
8 (3452) 29-11-20 — дежурная часть Отдела полиции № 7.
8-932-32-39-911 — организация добровольцев ПО «Белая Сова»