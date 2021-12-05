В селе Мальково Тюменского района произошел пожар в двухэтажном доме

Экстренно были мобилизованы 2 звена газодымозащитной службы. В ходе пожара никто не погиб.
3 пострадавших (из которых один ребенок) были направлены в ближайшее медицинское учреждение. Открытое пламя было оперативно ликвидировано.
По имеющейся информации, 600 квадратных метров площади жилого дома были повреждены возгоранием. На месте происшествия продолжают свою работу несколько бригад МЧС и 12 единиц специализированной техники.
Также недавно (28 ноября) произошел инцидент в популярном тюменском заведении 15/86. Информация о происшествии поступила в региональное управление МЧС около 19:00. Причиной возгорания стало воспламенение в системе вентиляции.