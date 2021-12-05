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В селе Мальково Тюменского района произошел пожар в двухэтажном доме

5 декабря 2021, 14:39
Фото: 1Mi
5 декабря в ГУ МЧС по Тюменской области было зарегистрировано сообщение о возгорании в жилом доме на 8 квартир. Дом располагается на улице Строителей в селе Мальково. Оперативные подразделения спасателей и пожарных, прибывшие на место, обнаружили, что загорелась крыша дома.

Экстренно были мобилизованы 2 звена газодымозащитной службы. В ходе пожара никто не погиб.

3 пострадавших (из которых один ребенок) были направлены в ближайшее медицинское учреждение. Открытое пламя было оперативно ликвидировано.

По имеющейся информации, 600 квадратных метров площади жилого дома были повреждены возгоранием. На месте происшествия продолжают свою работу несколько бригад МЧС и 12 единиц специализированной техники.

Ранее мы сообщали, что 29 ноября в Тюмени на улице Сахалинская, 19, произошло возгорание деревянного 2-этажного многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал.

Также недавно (28 ноября) произошел инцидент в популярном тюменском заведении 15/86. Информация о происшествии поступила в региональное управление МЧС около 19:00. Причиной возгорания стало воспламенение в системе вентиляции.

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