В селе Мальково Тюменского района произошел пожар в двухэтажном доме

5 декабря в ГУ МЧС по Тюменской области было зарегистрировано сообщение о возгорании в жилом доме на 8 квартир. Дом располагается на улице Строителей в селе Мальково. Оперативные подразделения спасателей и пожарных, прибывшие на место, обнаружили, что загорелась крыша дома.