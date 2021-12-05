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Подведены итоги очередного конкурса работодателей Тюмени «Растим смену»

5 декабря 2021, 11:24
Фото: 1Mi
В Тюмени подвели итоги ежегодного конкурса работодателей, участвующих в проекте по трудоустройству подростков «Растим смену 2021». О результатах соревнований рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В данном мероприятии принимают участие компании, которые трудоустраивают лиц от 14 до 18 лет по региональной программе труда для молодежи. 12 компаний боролись за звание лучшего работодателя для подростков.

Номинации и победители:

«Наибольшее количество мест для молодежи, организованное в сотрудничестве с центром занятости (внебюджетная сфера)» — компания «Перестрой-ка!».

«Наибольшее количество мест для молодежи, организованное без привлечения центра занятости (внебюджетная сфера)» — «СТРОЙМАТ».

«Наибольшее количество мест для молодежи, организованное без сотрудничества с центром занятости (бюджетная сфера)» — детский центр творчества «Контакт».

«Награда за заслуги в проведении социальных мероприятий по трудоустройству молодежи» — компания «Перестрой-ка!».

Всего за 2021 год в городе Тюмени при поддержке центра занятости населения было трудоустроено 7742 подростка.

Также по данным областного департамента труда и занятости населения, в 2021 году более 44 тысяч местных жителей от 14 до 35 лет обратились в службу занятости для помощи в трудоустройстве. Работу удалось найти 29,5 тысячам соискателей.

Ранее мы сообщали, что в текущем году более 44 тысяч местных жителей от 14 до 35 лет обратились в службу занятости для получения помощи при трудоустройстве. Работу удалось найти почти 30 тысячам соискателей.

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#Новости#Центр занятости#Максим Кондратов#Общество
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