Подведены итоги очередного конкурса работодателей Тюмени «Растим смену»

В данном мероприятии принимают участие компании, которые трудоустраивают лиц от 14 до 18 лет по региональной программе труда для молодежи. 12 компаний боролись за звание лучшего работодателя для подростков.
Номинации и победители:
«Наибольшее количество мест для молодежи, организованное в сотрудничестве с центром занятости (внебюджетная сфера)» — компания «Перестрой-ка!».
«Наибольшее количество мест для молодежи, организованное без привлечения центра занятости (внебюджетная сфера)» — «СТРОЙМАТ».
«Наибольшее количество мест для молодежи, организованное без сотрудничества с центром занятости (бюджетная сфера)» — детский центр творчества «Контакт».
«Награда за заслуги в проведении социальных мероприятий по трудоустройству молодежи» — компания «Перестрой-ка!».
Всего за 2021 год в городе Тюмени при поддержке центра занятости населения было трудоустроено 7742 подростка.
Также по данным областного департамента труда и занятости населения, в 2021 году более 44 тысяч местных жителей от 14 до 35 лет обратились в службу занятости для помощи в трудоустройстве. Работу удалось найти 29,5 тысячам соискателей.
Ранее мы сообщали, что в текущем году более 44 тысяч местных жителей от 14 до 35 лет обратились в службу занятости для получения помощи при трудоустройстве. Работу удалось найти почти 30 тысячам соискателей.