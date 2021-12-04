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В Тюмени организована вакцинация маломобильных людей на дому

4 декабря 2021, 04:45
Фото: 1Mi
Специалисты поликлиники № 3 с февраля этого года представляют возможность пройти процедуру вакцинации прямо дома, без лишних рисков для здоровья и неудобств. Услугу предоставляют маломобильным гражданам и лицам с инвалидностью, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

При трудностях в самостоятельном передвижении, поход в больницу всегда становится не только испытанием, но и обрастает дополнительными рисками заражения COVID-19 при контакте с многочисленными людьми.

В ГП № 3 к маломобильным пациентам относят порядка 1000 человек и большинство из них дополнительно находятся в зоне риска по заражению коронавирусом в силу возраста.

Специализированная выездная бригада, оснащенная всеми необходимыми средствами защиты, помогает таким людям пройти процедуру вакцинации и сохранить свое здоровье.

Органы социальной защиты Тюмени предоставляют все необходимые данные непосредственно в поликлинику и врачи знают о людях, которым необходима вакцина и связываются с ними сами.

В день бригада вакцинирует около 15 пациентов и также их родственников: со многими маломобильными горожанами контактируют их родные и они также могут быть все еще не привиты. Родственники без проблем могут пройти аналогичную процедуру на месте.

Стоит напомнить, что люди старше 65 лет находятся в особой группе риска по новой коронавирусной инфекции. Им особенно важно пройти вакцинацию и снизить шансы не только заболеть, но и уменьшить вероятность крайне тяжелого течения болезни.

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