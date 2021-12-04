В Тюмени на улице Камышинской изменили схему движения

По данным администрации города, 15-этажный дом будут сносить по большей части вручную. Чтобы обеспечить безопасность прохожих и при этом не заблокировать движение автомобилей, был организован объезд с пристроенным к нему временным пешеходным путем.
Все изменения в структурах движения согласованы с региональным Управлением ГИБДД. Окончание мероприятий по демонтажу здания должно состояться до сентября 2022 года.
Движение людей по улице Камышинской было перенесено на противоположную сторону объекта сноса. Всем гражданам рекомендуется руководствоваться обновленными дорожными знаками и указателями.