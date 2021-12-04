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В Тюмени на пешеходном переходе сбили беременную 16-летнюю девушку

4 декабря 2021, 08:26
Фото: 1Mi
На улице Советской возле ТРЦ Гудвин была сбита молодая пара. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент на них совершил наезд автомобиль «Lexus». Девушка (16 лет) и молодой человек (23 года) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были отправлены в ближайшее медицинское учреждение. По информации ГИБДД Тюменской области, девушка беременна.

В данный момент состояние пострадавших уточняется. Также ожидаем подтверждения информации по водителю автомобиля, сбившего молодых людей.

Обновлено в 14:06. Стало известно, что за рулем иномарки находилась девушка. Совершая маневр поворота с улицы Советской, она не пропустила пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. От комментариев она отказалась, сославшись на запрет ГИБДД.

Фото: «НашГород»
Фото: «НашГород»

Обновлено 5 декабря в 10:00. Вызов в скорую поступил в 12:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:27. После осмотра пострадавшую доставили в ОКБ № 2. Детское хирургическое отделения ОКБ №2 проводит всех необходимые мероприятия по оказанию помощи пострадавшей с травмой брюшной полости.

Ранее мы сообщали, что на месте ДТП, где ночью 23 ноября были насмерть сбиты двое дорожных рабочих работником СК, идут следственные действия. Материал с эксклюзивным комментарием главного редактора «Нашего Города» Максима Карпикова.

#Новости#Максим Кондратов#Происшествия
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