В «Областном центре реабилитации инвалидов» начал работу кабинет нейрокоррекции

Ранее губернатор Тюменской области заявил, что у людей с ОВЗ должно быть больше возможностей для самореализации. Для этого правительство области совместно с общественниками, некоммерческими организациями, добровольцами развивают региональную систему социальной помощи и реабилитации, внедряем инновационные технологии.