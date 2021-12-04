В «Областном центре реабилитации инвалидов» начал работу кабинет нейрокоррекции

Нейропсихологическая коррекция приходит на помощь детям, у которых дефекты опорно-двигательной системы и различные неврологические проблемы возникают из-за физических нарушений в работе головного мозга.
Открытие подобного кабинета — необходимость сегодняшнего дня, — сообщила руководитель ОЦРИ Лилия Ниримухаметова.
Несколько возможных поводов для обращения к специалистам подобных центров:
В кабинете есть все необходимое новейшее оборудование для оказания полного спектра всех необходимых процедур. Специалисты центра (логопеды, психологи) уже готовы предложить необходимую помощь юным тюменцам и гостям области.
На декабрь 2021 года планируется принять около 10 молодых пациентов.
Ранее губернатор Тюменской области заявил, что у людей с ОВЗ должно быть больше возможностей для самореализации. Для этого правительство области совместно с общественниками, некоммерческими организациями, добровольцами развивают региональную систему социальной помощи и реабилитации, внедряем инновационные технологии.