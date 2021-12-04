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В «Областном центре реабилитации инвалидов» начал работу кабинет нейрокоррекции

4 декабря 2021, 03:53
Фото: 1Mi
В Тюменском областном центре реабилитации инвалидов открылся кабинет нейрокоррекции. Здесь помогают детям с проблемами, связанными с опорно-двигательной системой, передаёт пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Нейропсихологическая коррекция приходит на помощь детям, у которых дефекты опорно-двигательной системы и различные неврологические проблемы возникают из-за физических нарушений в работе головного мозга.

Открытие подобного кабинета — необходимость сегодняшнего дня, — сообщила руководитель ОЦРИ Лилия Ниримухаметова.

Несколько возможных поводов для обращения к специалистам подобных центров:

  • наличие проблем с памятью, общением, социализацией;
  • проблемы с произношением слов, задержка речи;
  • проблемах со сном и аппетитом;
  • трудности в общении;
  • заторможенность или гиперактивность;
  • чрезмерная раздражительность и эмоциональность;
  • трудности с познанием письменности, чтения.

В кабинете есть все необходимое новейшее оборудование для оказания полного спектра всех необходимых процедур. Специалисты центра (логопеды, психологи) уже готовы предложить необходимую помощь юным тюменцам и гостям области.

На декабрь 2021 года планируется принять около 10 молодых пациентов.

Ранее губернатор Тюменской области заявил, что у людей с ОВЗ должно быть больше возможностей для самореализации. Для этого правительство области совместно с общественниками, некоммерческими организациями, добровольцами развивают региональную систему социальной помощи и реабилитации, внедряем инновационные технологии.

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