“Россети” оперативно вернули свет жителям Саратова

По данным корреспондентов информационного сайта saratov.aif.ru, энергетики компании «Россети» оперативно возобновили подачу электричества на подстанцию «Техническая» и на воздушную линию 110 кВ. Представители территориальных сетевых структур в настоящее время активно подключают саратовских потребителей.
О том, что на высоковольтной линии по улице Блинова зафиксировано технологическое нарушение, официально заявила ранее пресс-секретарь градоначальника. Она уточнила, что без света остались некоторые жители в Ленинском, Волжском и Кировском районах.
Официальный представитель администрации города также сказала, что информация о произошедшем инциденте была оперативно доведена до руководства СПГЭС.
Контролирующий акционер “Россетей” – государство в лице Федерального агентства по управлению госимуществом РФ, которому принадлежат 88,04 процента долей уставного капитала. Под контролем структуры – 2,40 миллиона километров ЛЭП и 528 тысяч подстанций с общей трансформаторной мощностью свыше 809 тысяч МВА.