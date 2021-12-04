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“Россети” оперативно вернули свет жителям Саратова

4 декабря 2021, 15:10
Специалистам компании "Россети Волга" меньше чем за два часа удалось полностью восстановить энергоснабжение на территории Саратова. Часть города ранее лишилась электричества по причине технологического нарушения.

По данным корреспондентов информационного сайта saratov.aif.ru, энергетики компании «Россети» оперативно возобновили подачу электричества на подстанцию «Техническая» и на воздушную линию 110 кВ. Представители территориальных сетевых структур в настоящее время активно подключают саратовских потребителей.

О том, что на высоковольтной линии по улице Блинова зафиксировано технологическое нарушение, официально заявила ранее пресс-секретарь градоначальника. Она уточнила, что без света остались некоторые жители в Ленинском, Волжском и Кировском районах.

Официальный представитель администрации города также сказала, что информация о произошедшем инциденте была оперативно доведена до руководства СПГЭС.

Контролирующий акционер “Россетей” – государство в лице Федерального агентства по управлению госимуществом РФ, которому принадлежат 88,04 процента долей уставного капитала. Под контролем структуры – 2,40 миллиона километров ЛЭП и 528 тысяч подстанций с общей трансформаторной мощностью свыше 809 тысяч МВА.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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