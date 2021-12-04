Мультидисциплинарные бригады медиков оказывают помощь жителям тюменских поселков

Жителям небольших населенных пунктов приходится зачастую откладывать поездки на обследования из-за долгой дороги к медицинским учреждениям. Именно поэтому врачи ОБ № 15 организовали выездную бригаду, в которую входят специалисты самых разных направлений.
Недавно подобный выезд осуществили в село Велижаны с населением около 1000 человек. У них имеется своя больница, но к некоторым узконаправленным врачам необходимо ехать в другой населенный пункт.
Офтальмолог, невролог и эндокринолог провели обследование нуждающихся жителей прямо на месте.
Офтальмологом были осмотрены 16 человек и у 3 из них были обнаружены симптомы заболеваний, которые ранее не диагностировались. Невролог осмотрел 14 пациентов, но из-за специфики неврологических патологий пациентам необходимы постоянные корректировки лечения и регулярное наблюдение у специалиста.
Эндокринологом осмотрены 15 пациентов. У одного из них был выявлен сахарный диабет. Для него была составлена лечебная диета и даны рекомендации по контролю за заболеванием.
Подобные мероприятия продолжат осуществляться специалистами медицинской организации на постоянной основе и в других населенных пунктах района.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».