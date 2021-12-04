Мультидисциплинарные бригады медиков оказывают помощь жителям тюменских поселков

Офтальмологом были осмотрены 16 человек и у 3 из них были обнаружены симптомы заболеваний, которые ранее не диагностировались. Невролог осмотрел 14 пациентов, но из-за специфики неврологических патологий пациентам необходимы постоянные корректировки лечения и регулярное наблюдение у специалиста.