nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мультидисциплинарные бригады медиков оказывают помощь жителям тюменских поселков

4 декабря 2021, 11:31
Фото: 1Mi
Врачи Областной больницы № 15 формируют специализированные бригады узких специалистов для осуществления выездных обследований в удаленных от медучреждения селениях и деревнях. Об этом рассказали НашемуГороду в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Жителям небольших населенных пунктов приходится зачастую откладывать поездки на обследования из-за долгой дороги к медицинским учреждениям. Именно поэтому врачи ОБ № 15 организовали выездную бригаду, в которую входят специалисты самых разных направлений.

Недавно подобный выезд осуществили в село Велижаны с населением около 1000 человек. У них имеется своя больница, но к некоторым узконаправленным врачам необходимо ехать в другой населенный пункт.

Офтальмолог, невролог и эндокринолог провели обследование нуждающихся жителей прямо на месте.

Офтальмологом были осмотрены 16 человек и у 3 из них были обнаружены симптомы заболеваний, которые ранее не диагностировались. Невролог осмотрел 14 пациентов, но из-за специфики неврологических патологий пациентам необходимы постоянные корректировки лечения и регулярное наблюдение у специалиста.

Эндокринологом осмотрены 15 пациентов. У одного из них был выявлен сахарный диабет. Для него была составлена лечебная диета и даны рекомендации по контролю за заболеванием.

Подобные мероприятия продолжат осуществляться специалистами медицинской организации на постоянной основе и в других населенных пунктах района.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

Материалы по теме
Из-за утреннего гололёда к медикам обратились 100 тюменцевВрачи не верят в скорую победу над коронавирусом
#Новости#Врачи#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25