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Лимаренко: Зарубежный инвестор зайдет на Шумшу, если проект не помешает музею

4 декабря 2021, 14:05
Фото: фрагмент видео
В сентябре этого года полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что на территории курильского острова Шумшу планируют возвести исторический музейный комплекс, посвященный увековечению памяти предков, погибших во время Второй мировой войны.

По информации vostokmedia.com, Правительство России выбрало эту местность не просто так. Остров Шумшу является исторически важной территорией, так как именно там в 1945 году прошло одно из последних сражений Второй мировой войны.

Помимо этого, полпред рассказал, что на острове до сих пор можно найти разбитую технику и разорванные в клочья самолеты. Трутнев добавил, что со временем всё зарастает травой и разворовывается "черными копателями", что стирает эту страницу истории.

Решить этот вопрос Трутнев хочет с помощью создания исторического музея на территории Шумшу. Региональные власти поддержали такую инициативу.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в свою очередь заявил о необходимости сохранения исторической памяти, поддержав проведение патриотических мероприятий. Стоит напомнить, что на курильском острове Шумшу власти региона проводят акцию «Вахта Памяти». В ходе нее активисты ищут останки советских солдат.

Ранее представители датского бизнеса проявляли заинтересованность по отношению к острову. Однако Лимаренко подчеркнул, что бизнесмены из Дании до сих пор не решили вопрос аренды острова. Политик заявил, что в данном случае приоритетным для правительств России и Сахалинской области будет возведение музейного комплекса.

Отмечается, что иностранный инвестор сможет начать работу на территории острова, если его проект не будет мешать созданию музея.

Кроме того, Лимаренко рассказал, что к нему приходят представители разных компаний с целью создания объекта для производства электроэнергии. В частности, он отметил, что инвесторы хотят производить 120 тысяч тонн водорода и продавать в Японию. По его словам, у них уже имеется готовый проект с технологиями.

«Дайте нам в аренду остров Шумшу». Я говорю: «Давайте посмотрим ещё, где. Мы вам предложим вот здесь, вот здесь, вот здесь», - рассказал Валерий Лимаренко.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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