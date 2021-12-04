Лимаренко: Зарубежный инвестор зайдет на Шумшу, если проект не помешает музею

Кроме того, Лимаренко рассказал, что к нему приходят представители разных компаний с целью создания объекта для производства электроэнергии. В частности, он отметил, что инвесторы хотят производить 120 тысяч тонн водорода и продавать в Японию. По его словам, у них уже имеется готовый проект с технологиями.