Итоги дня: Моор избран в Высший совет ЕР, сбили беременную, Швецова в генсовете ЕР

Ольга Швецова, руководитель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, займет пост секретаря тюменского отделения партии «Единая Россия».
На данный момент эту должность занимает Андрей Артюхов. Он останется на прежнем месте.
Сегодня, 4 декабря, прошел ежегодный съезд политической партии «Единая Россия». В рамках мероприятия были озвучены подробности составных изменений и назначений.
На финальном этапе Съезда «Единой России" подвели итоги прошедших 5 лет, согласовали планы по реализации партийной программы, а так же заявили о кадровых перестановках.
Были проведены выборы в Генеральный совет партии и Высший совет партии. Во второй избрали губернаторы Тюменской области Александра Моора. Между тем, съезд был приурочен к 20-летию со дня основания политической партии.
«Необходимо выбрать советников на следующий срок полномочий. Предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии», - выдержка из выступления председателя партии Дмитрия Медведева.
Напомним, что сегодня стало известно о назначении Кирилла Харитонова заместителем директора Департамента информационной политики Свердловской области.
Инцидент произошел на улице Советской возле ТРЦ Гудвин. Молодая пара переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент на них наехал «Lexus».
В результате 16-летняя девушка и 23-летний молодой человек получили травмы. В ГИБДД отметили, что пострадавшая - беременна. Пострадавших отправили в ближайшее медучреждение.
Как выяснилось, водитель иномарки во время маневра не пропустила пешеходов. Девушка, находившаяся за рулем, отказалась комментировать произошедшее из-за запрета ГИБДД.