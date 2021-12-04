Губернатор региона Александр Моор был избран в Высший совет «Единой России»

Сегодня в Москве прошел финальный этап Съезда «Единой России». Подводились итоги деятельности за 5 лет и были согласованы планы по реализации партийной программы. Также произошло множество перестановок и кадровых изменений.
Выборы составов проходили в Генеральный совет партии и Высший совет партии. Руководитель Тюменской области был избран во второй.
«Необходимо выбрать советников на следующий срок полномочий. Предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии»выдержка из выступления председателя партии Дмитрия Медведева.
Съезд был приурочен к 20-летию со дня основания политической партии.
Также сегодня кадровые перестановки коснулись еще двух политических деятелей региона:
Губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей и удовлетворил просьбы жителей.
Ранее в Думе Тюменской области обсудили проект бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Так, согласно документу, власти региона планируют предоставить субсидии на реализацию мероприятий по регулированию программ жилищного строительства (121 млн 128 тыс. рублей), мероприятия в сфере безопасности дорожного движения (598 млн 011 тыс. рублей), на осуществление полномочий в сфере лесных отношений (291 млн 982 тыс. рублей). Расходы также было предложено увеличить. В 2022 году — на 1 млрд 127 млн рублей, в 2023 году — на 1 млрд 889 млн рублей, в 2024 году — на 2 млрд 409 млн рублей.