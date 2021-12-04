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Губернатор региона Александр Моор был избран в Высший совет «Единой России»

4 декабря 2021, 13:27
Фото: Александр Моор Вконтакте
Глава Тюменской области Александр Моор был избран в Высший совет «Единой России».Об этом сегодня, 4 декабря, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сегодня в Москве прошел финальный этап Съезда «Единой России». Подводились итоги деятельности за 5 лет и были согласованы планы по реализации партийной программы. Также произошло множество перестановок и кадровых изменений.

Выборы составов проходили в Генеральный совет партии и Высший совет партии. Руководитель Тюменской области был избран во второй.

«Необходимо выбрать советников на следующий срок полномочий. Предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии»выдержка из выступления председателя партии Дмитрия Медведева.

Съезд был приурочен к 20-летию со дня основания политической партии.

Также сегодня кадровые перестановки коснулись еще двух политических деятелей региона:

  • Депутат облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «ЕР»;
  • Кирилл Харитонов назначен заместителем директора Департамента информационной политики Свердловской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей и удовлетворил просьбы жителей.

Ранее в Думе Тюменской области обсудили проект бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Так, согласно документу, власти региона планируют предоставить субсидии на реализацию мероприятий по регулированию программ жилищного строительства (121 млн 128 тыс. рублей), мероприятия в сфере безопасности дорожного движения (598 млн 011 тыс. рублей), на осуществление полномочий в сфере лесных отношений (291 млн 982 тыс. рублей). Расходы также было предложено увеличить. В 2022 году — на 1 млрд 127 млн рублей, в 2023 году — на 1 млрд 889 млн рублей, в 2024 году — на 2 млрд 409 млн рублей.

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#Новости#Единая Россия#Александр Моор#Максим Кондратов#Политика
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