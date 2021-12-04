Губернатор региона Александр Моор был избран в Высший совет «Единой России»

Ранее в Думе Тюменской области обсудили проект бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Так, согласно документу, власти региона планируют предоставить субсидии на реализацию мероприятий по регулированию программ жилищного строительства (121 млн 128 тыс. рублей), мероприятия в сфере безопасности дорожного движения (598 млн 011 тыс. рублей), на осуществление полномочий в сфере лесных отношений (291 млн 982 тыс. рублей). Расходы также было предложено увеличить. В 2022 году — на 1 млрд 127 млн рублей, в 2023 году — на 1 млрд 889 млн рублей, в 2024 году — на 2 млрд 409 млн рублей.