В центре Тюмени на пешеходном переходе произошло ДТП с такси

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Ленина и Профсоюзной. После столкновения одна из машин оказалась на пешеходном переходе, преграждая одну из полос. К счастью, кроме автомобилей, никто не пострадал.
«Самый загруженный участок проезжей части на пересечении улиц 50 лет Октября — Мельникайте в районе ОБ № 2. На соседнем перекрёстке небольшое ДТП. Пробка в обе стороны», — сообщает сервис «Яндекс.пробки».
Несколько мелких ДТП «разбросаны» по всему городу, но пока не осложняют дорожную обстановку. К 18 часам пробки на дорогах вырастут до 7 баллов.