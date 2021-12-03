nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Тюмени на пешеходном переходе произошло ДТП с такси

3 декабря 2021, 08:34
Фото: «НашГород»
В центре Тюмени на пешеходном переходе произошло ДТП с такси
Сегодня, 3 декабря, в центре Тюмени такси столкнулось с другим легковым автомобилем.
Сюжет
Тюмень

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Ленина и Профсоюзной. После столкновения одна из машин оказалась на пешеходном переходе, преграждая одну из полос. К счастью, кроме автомобилей, никто не пострадал.

«Самый загруженный участок проезжей части на пересечении улиц 50 лет Октября — Мельникайте в районе ОБ № 2. На соседнем перекрёстке небольшое ДТП. Пробка в обе стороны», — сообщает сервис «Яндекс.пробки».

Несколько мелких ДТП «разбросаны» по всему городу, но пока не осложняют дорожную обстановку. К 18 часам пробки на дорогах вырастут до 7 баллов.

Материалы по теме
На Федюнинского прошли следственные действия по ДТП с гибелью рабочих от БМВТюменец пытался снизить срок заключения из-за пьяного ДТП на мосту Влюбленных Две машины заняли две полосы движения около круга 50 лет Октября после ДТП
#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25