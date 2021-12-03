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В России формируются две экономики. Одна живет на еде, в другой скупают ювелирку

3 декабря 2021, 15:23
Фото: 1Mi
В одной экономике уже «денег нет» и даже сбережения потрачены, в другой - этих денег просто некуда девать, сообщают «Новые Известия».

В частности в этом году продавцы отмечают серьёзный рост скупки предметов ювелирных изделий.

В 2021 году растут продажи мобильных телефонов (+27%), часов (37%), ювелирных изделий (26%).

В этом году стоимость готовых изделий из дорогих металлов увеличилась на 20-40%. Тут стоит отметить, что доходы людей упали на 3%. При этом к концу 3 квартала 2021 года розничные продажи увеличились на 8,4%.

Экономист отмечает, что ажиотажный спрос на дорогие товары сегодня совершенно оправдан:

«Вообще-то, запасаясь товарами сейчас, люди все правильно чувствуют.

Цены на одежду и обувь прибавили 10-15% в 2021 году, а в 2022-м - рост ускорится и составит 15-25%, прогнозируют аналитики Fashion Consulting Group и подтверждают ритейлеры, опрошенные «Известиями».

«Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до 30-40% и более сдержанно, в пределах 20-25%, на бренды среднего сегмента», - гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

В целом эти данные могут говорить о том, что одна часть экономики в РФ живёт и тратит ресурсы на товары первой необходимости. Другая часть потребителей скупает ювелирку.

А управление сводится к арбитражу – кому-то разрешим перебраться в «верхний контур» экономики, кого-то – оставим навсегда в «нижнем контуре».Что надо сделать, чтобы оба контура были максимально лояльны? Правильно, углублять пропасть между ними.

Да, люксовое потребление в РФ набирало и продолжает набирать обороты.

Но проблема в том, что даже если оно будет сокращено – это еще само по себе не будет автоматически означать роста потребления людей в «нижнем контуре экономики»

Если миллионер не купит часы/лимузин - это еще не будет означать повышения зарплат у тех, кто работает на его предприятиях

Дом на Рублевке стоит дорого не потому, что на него ушло много материалов, а потому что на Рублевке хотят жить много богатых людей. Т.е. не будет «Рублевки» - совсем не значит, что будет активно строиться какое-то «социальное жилье»

Что касается непосредственно «материальных ресурсов» - которые уходят на элитное потребление – их реальная стоимость не очень высока.

Проблема не в «сверхпотреблении» богатых, а в «недопотреблении» бедных. Другое дело, что роскошная жизнь «верхнего контура» обесценивает какую-то осмысленную деятельность в «нижнем контуре».

#Новости#Александр Мязин#Общество
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