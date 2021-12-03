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Умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года

3 декабря 2021, 12:47
Фото: Википедия
Умерла актриса РСФСР, Нина Ургант, новость дополняется.

Она была бабушкой Ивана Урганта, ей было 92 года. По данным Википедии, работала актрисой с 1951 по 2021 год. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Всего на её счету около 11 различных наград.

В настоящий момент СМИ устанавливают причины смерти бабушки телеведущего Ивана Урганта, она скончалась в Санкт-Петербурге. В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в кино — Ошкинчиху в картине «Азиат». В 2007 году поддержала выдвижение Дмитрия Медведева на пост президента

В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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