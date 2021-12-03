Тюменцам предлагают порадовать детей из Донецкой и Сирийской Республик подарками

Сегодня в предпраздничные дни появилась возможность подарить чудо детям, которые живут в непризнанной Донецкой Народной Республике и в Сирийской Арабской Республике. Принять участие в акции могут как юридические лица, так и отдельные граждане.
«Сбор новогодне-рождественских сладких наборов и игрушек проходит с 1 по 17 декабря. Также ваши дети могут подготовить яркие сказочные рисунки или новогодние поделки для ребятишек, которым повезло меньше. Кроме того, принять участие можно денежными средствами», — уточнили организаторы.
Дополнительную информацию можно узнать у координатора акции в Тюмени Владислава Шевельдина, позвонив ему по номеру +7 (982) 915-90-44.