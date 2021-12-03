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Тюменцам предлагают порадовать детей из Донецкой и Сирийской Республик подарками

3 декабря 2021, 07:41
Фото: 1Mi
Тюменцам предлагают порадовать детей из Донецкой и Сирийской Республик
Тюменский «Гуманитарный Добровольческий Корпус» запускает благотворительную акцию «Подари чудо детям — 2021», в рамках которой неравнодушные горожане могут порадовать детей, проживающих на территориях, пострадавших от военного конфликта, новогодними подарками.
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Тюмень

Сегодня в предпраздничные дни появилась возможность подарить чудо детям, которые живут в непризнанной Донецкой Народной Республике и в Сирийской Арабской Республике. Принять участие в акции могут как юридические лица, так и отдельные граждане.

«Сбор новогодне-рождественских сладких наборов и игрушек проходит с 1 по 17 декабря. Также ваши дети могут подготовить яркие сказочные рисунки или новогодние поделки для ребятишек, которым повезло меньше. Кроме того, принять участие можно денежными средствами», — уточнили организаторы.

Дополнительную информацию можно узнать у координатора акции в Тюмени Владислава Шевельдина, позвонив ему по номеру +7 (982) 915-90-44.

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#Новости#Общество#Благотворительность#Тюмень#Дарья Гасникова
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