Тюменцам пояснили, что после прививки от COVID-19 заразными не становятся

Специалист пояснила работу лекарственного препарата от коронавируса.
«Ни одна вакцина от COVID-19, зарегистрированная и используемая в России, не содержит живого вируса. Поэтому, когда проводится вакцинация, вирус не заносится в организм, и вакцинированный не становится источником инфекции», — уточнила Ксения Степанова.
Она также добавила, что вакцинированный горожанин может стать переносчиком вируса только, если он всё же был инфицирован COVID-19 извне.
Ранее «Наш Город» писал, что кандидат медицинских наук поясняла важность прививки для тех, кто уже переболел коронавирусом, поскольку это не гарантирует приобретение полноценного иммунитета.