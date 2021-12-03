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Тюменцам пояснили, что после прививки от COVID-19 заразными не становятся

3 декабря 2021, 06:28
Фото: 1Mi
Тюменцам пояснили, что после прививки заразными не становятся
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням депздрава, кандидат медицинских наук Ксения Степанова пояснила, что после вакцинации человек не становится источником инфекции, потому что российские вакцины не содержат живой вирус.

Специалист пояснила работу лекарственного препарата от коронавируса.

«Ни одна вакцина от COVID-19, зарегистрированная и используемая в России, не содержит живого вируса. Поэтому, когда проводится вакцинация, вирус не заносится в организм, и вакцинированный не становится источником инфекции», — уточнила Ксения Степанова.

Она также добавила, что вакцинированный горожанин может стать переносчиком вируса только, если он всё же был инфицирован COVID-19 извне.

Ранее «Наш Город» писал, что кандидат медицинских наук поясняла важность прививки для тех, кто уже переболел коронавирусом, поскольку это не гарантирует приобретение полноценного иммунитета.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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