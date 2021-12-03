Тюменские власти заявили о готовности вакцинировать детей от COVID

Напомним, что дети могут привиться после согласия своих родителей. В четверг Роспотребнадзора отметил, что среди детей недельный показатель заболеваемости COVID повысился на 40%. 92 детские группы закрыты в городе на карантин. Если в классе появляются кашляющие дети, их отправляют домой на самостоятельное лечение.