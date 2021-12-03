Тюменские власти заявили о готовности вакцинировать детей от COVID

Основные медорганизации региона формируют предварительные списка для массового использования препарата. Ещё в ноябре местный департамент здравоохранения проводил мониторинг готовности.
Подчёркивается, что вакцинация будет исключительно добровольной.
«Информационная работа с населением ведется с момента появления вакцинации», - отметили информационном центре.
Напомним, что дети могут привиться после согласия своих родителей. В четверг Роспотребнадзора отметил, что среди детей недельный показатель заболеваемости COVID повысился на 40%. 92 детские группы закрыты в городе на карантин. Если в классе появляются кашляющие дети, их отправляют домой на самостоятельное лечение.