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Тюменские власти заявили о готовности вакцинировать детей от COVID

3 декабря 2021, 13:48
Фото: 1Mi
Тюменские медики готовятся к вакцинации детей в больницах, сообщает РИА Новости.

Основные медорганизации региона формируют предварительные списка для массового использования препарата. Ещё в ноябре местный департамент здравоохранения проводил мониторинг готовности.

Подчёркивается, что вакцинация будет исключительно добровольной.

«Информационная работа с населением ведется с момента появления вакцинации», - отметили информационном центре.

Напомним, что дети могут привиться после согласия своих родителей. В четверг Роспотребнадзора отметил, что среди детей недельный показатель заболеваемости COVID повысился на 40%. 92 детские группы закрыты в городе на карантин. Если в классе появляются кашляющие дети, их отправляют домой на самостоятельное лечение.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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