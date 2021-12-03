Ситуация с облигациями «Роснано» никак не отразится на методологии АКРА

Сухов считает, что такой принцип необходимо как можно скорее распространить на весь рынок. По его словам, все эмитенты при выходе на рынок должны оцениваться российскими и мировыми рейтинговыми агентствами на ОСК и фактор поддержки, чтобы не было таких неожиданностей и «фактора обманутости».