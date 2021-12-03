Ситуация с облигациями «Роснано» никак не отразится на методологии АКРА

По словам главы АКРА, никаких оснований для того, чтобы менять действующий принцип в отношении государственных организацией, он пока не видит.
Сухов подчеркнул, что АКРА занимает 60% рынка. Агентство предоставляет все необходимые сведения для оценки собственной кредитоспособности. Таким образом, в отношении 60% рынка инвестор может объективно оценивать вероятность дефолта заемщика и фактор поддержки, чтобы в итоге принять взвешенное решение.
Сухов считает, что если бы подобного принципа придерживались те рейтинговые агентства, которые рейтинговали «Роснано», то инвестор не столкнулся бы с «фактором обманутости».
АКРА предложило Центробанку ввести принцип обязательной раздельной оценки, закрепив такое правило в законе «О рейтинговых агентствах».
Сухов считает, что такой принцип необходимо как можно скорее распространить на весь рынок. По его словам, все эмитенты при выходе на рынок должны оцениваться российскими и мировыми рейтинговыми агентствами на ОСК и фактор поддержки, чтобы не было таких неожиданностей и «фактора обманутости».
Ранее, 19 ноября, стало известно о переговорах «Роснано» с держателями долговых обязательств о предполагаемой реструктуризации. Министерство финансов РФ дало свой официальный комментарий, подтвердив незыблемость тех обязательств компании, которые покрыты госгарантией, что только усилило опасения о судьбе выпуска с ближайшей датой погашения.
Долгое время было непонятно, сможет ли «Роснано» погасить выпуск объемом 4,5 миллиарда рублей 1 декабря. Но компания в полном объеме выплатила купонный доход и погасила облигации серии БО-002Р-01, большинство из которых держат частные инвесторы.
Сумма выплаты по купону, согласно ставке 9,1% годовых, равняется порядка 0,2 миллиарда рублей.
«Роснано» составил соответствующее заявление о погашении выпуска, где указано, что сейчас компания продолжает вести переговоры с банками-кредиторами и прочими заинтересованными сторонами, планируя добиться изменения условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и разработать эффективные решения для повышения финансовой устойчивости компании и сохранения приемлемого уровня ликвидности для выполнения утвержденных обязательств.
Общий облигационный долг «Роснано» на данный момент достигает около 67 миллиарда рублей.