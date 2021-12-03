«Россети» наладили работу электросетей Дзержинского района Волгограда

Ранее в районе произошло локальное отключение электричества, вызванное технологическим нарушением на подстанции. Энергетики компании быстро приехали на место происшествия и приступили к ремонту. В первую очередь вернули электричество в социально значимые объекты — их подключили к резервным источникам. Даже когда на улице стемнело, работы происходили в особом режиме, как сообщает сайт novostivolgograda.ru.
Сейчас энергоснабжение восстановлено, все потребители обеспечены электроэнергией. Специалисты продолжают работу на подстанции и восстанавливают оборудование.
«Россети» — одна из самых крупных электросетевых компаний мира, которая осуществляет управление дочерними и зависимыми организациями. Ее структура составляет 35 компаний, в числе которых 15 межрегиональных (бывш. МРСК) и одна магистральная сетевая (Россети ФСК ЕЭС). Кроме того, под управлением компании ведут работу строительные организации и институты.
Контрольный пакет акций принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ. Ведомство владеет 88,04% долей в уставном капитале. Компания обеспечивает эксплуатацию 2,40 млн км линий электропередачи, 528 тыс. подстанций, трансформаторная мощность которых превышает 809 тыс. МВА. В среднем работниками электросетевых ДЗО ПАО «Россети» являются 216,5 тысячи человек, по данным прошлого года.