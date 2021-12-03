«Россети» наладили работу электросетей Дзержинского района Волгограда

Ранее в районе произошло локальное отключение электричества, вызванное технологическим нарушением на подстанции. Энергетики компании быстро приехали на место происшествия и приступили к ремонту. В первую очередь вернули электричество в социально значимые объекты — их подключили к резервным источникам. Даже когда на улице стемнело, работы происходили в особом режиме, как сообщает сайт novostivolgograda.ru.