После снега с дождём в Тюмень придёт похолодание до -16 градусов

Сегодня, 3 декабря, в областном центре также пройдут осадки.
«В связи с погодными условиями на дорогах образуется гололёд. Юго-западный и западный ветра достигнут скорости до 12 метров секунду. Температура в ночное и дневное время суток от -2 градусов до -7 градусов», – прогнозируют специалисты областного Управления МЧС.
В субботу, 4 декабря, и в воскресенье, 5 декабря, столбики термометров днём покажут +1 градус. Ночью температура опустится до -7 -10 градусов. В оба дня будут идти дожди с мокрым снегом.
Но к следующей неделе в регион придёт похолодание. Уже в понедельник, 6 декабря, в ночное время температура воздуха опустится до -16 градусов. Дальнейшие два дня столбики термометров опустятся до -10 градусов днём и до -15 градусов ночью.