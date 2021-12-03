nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После снега с дождём в Тюмень придёт похолодание до -16 градусов

3 декабря 2021, 04:19
Фото: 1Mi
После снега с дождём в Тюмень придёт похолодание до -16 градусов
В ближайшие два дня тюменцев ждут долгие обильные дожди и плюсовая температура, сообщили синоптики сервиса "Яндекс.Погода".
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 3 декабря, в областном центре также пройдут осадки.

В Тюмени из-за ледяного дождя сильный гололед
Узнать подробнее

«В связи с погодными условиями на дорогах образуется гололёд. Юго-западный и западный ветра достигнут скорости до 12 метров секунду. Температура в ночное и дневное время суток от -2 градусов до -7 градусов», – прогнозируют специалисты областного Управления МЧС.

В субботу, 4 декабря, и в воскресенье, 5 декабря, столбики термометров днём покажут +1 градус. Ночью температура опустится до -7 -10 градусов. В оба дня будут идти дожди с мокрым снегом.

Но к следующей неделе в регион придёт похолодание. Уже в понедельник, 6 декабря, в ночное время температура воздуха опустится до -16 градусов. Дальнейшие два дня столбики термометров опустятся до -10 градусов днём и до -15 градусов ночью.

Материалы по теме
Похолодание и небольшой снег ожидаются в среду в ТюмениДождь со снегом и плюсовая температура: прогноз погоды на текущую неделюВ Тюмени декабрь начнется снегом с дождём, гололедом и плюсовой температурой
#Новости#Общество#Погода в Тюмени#Погода#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25