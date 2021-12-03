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Офицеры Росгвардии в Тюмени поздравили с 95-летием ветерана войны

3 декабря 2021, 10:51
Фото: Росгвардия
Военнослужащие Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии поздравляют с 95-летием ветерана ветерана войск НКВД Веру Дмитриевну Марину.

К поздравлениям присоединяется председатель Совета ветеранов тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов внутренних войск подполковник запаса Александр Бухарин.

Офицеры вручили ветерану цветы и подарки, а также памятный адрес с поздравлениями и тёплыми пожеланиями от командования и личного состава центра. Председатель ветеранской организации Александр Бухарин поблагодарил юбиляра за работу с молодёжью, пожелал долголетия, оптимизма, бодрости духа и жизнерадостности.

Вера Дмитриевна состоит в ветеранской организации и, несмотря на почтенный возраст, каждый год принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, активно ведёт военно-патриотическую работу с военнослужащими Росгвардии и подрастающим поколением.

Справочно.

Марина Вера Дмитриева родилась 02.12.1926 г. в станице Новощербинской Краснодарского края. С августа 1942 г. по февраль 1943 г. находилась на оккупированной территории, оказывала помощь местному партизанскому отряду и подпольщикам. В марте 1943 года была призвана в войска НКВД на должность стрелка. В составе полка НКВД принимала участие в охране общественного порядка и военных объектов на освобожденных от фашистов территориях Кубани, конвоировании пленных немецких солдат, поимке шпионов, диверсантов и дезертиров. С октября 1944 г. по сентябрь 1945 г. принимала участие в работах по восстановлению из руин г. Новороссийска. В сентябре 1945 года демобилизовалась. После смерти мужа и сына переехала на север Тюменской области в Октябрьский район, где с 1965 г. по 1969 г. проработала в рыбсовхозе. С 1969 года проживает в Тюмени. С 1979 года ветеран войны и труда вышла на заслуженный отдых. Воспитала троих детей, сейчас дарит свою любовь и заботу внукам. Член нескольких ветеранских организаций. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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