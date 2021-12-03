На Ресублике в Тюмени столкнулись два автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло во втором ряду. Судя по всему, авария случилась из-за несоблюдения дистанции — «Лада», которая двигалась позади внедорожника, «догнала» его. О пострадавших не сообщается. Автоинспекторам предстоит разобраться в подробностях инцидента.