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На Ресублике в Тюмени столкнулись два автомобиля

3 декабря 2021, 07:57
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
На Ресублике в Тюмени столкнулись два автомобиля
Очевидцы сообщают, что на улице Республики в районе ДСК после железнодорожного переезда в направлении центра столкнулись два автомобиля.
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Тюмень

Дорожно-транспортное происшествие произошло во втором ряду. Судя по всему, авария случилась из-за несоблюдения дистанции — «Лада», которая двигалась позади внедорожника, «догнала» его. О пострадавших не сообщается. Автоинспекторам предстоит разобраться в подробностях инцидента.

«Небольшое ДТП в левом ряду на пересечении улиц Одесская — Харьковская. Из-за этого замедлено движение», — сообщают водители в автомобильных чатах города.

По данным сервиса «Яндекс.пробки», дорожная обстановка в областном центре оценивается в 3 балла — дороги свободны. К 17 часам пробки вырастут до 5 баллов.

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