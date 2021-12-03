На Ресублике в Тюмени столкнулись два автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло во втором ряду. Судя по всему, авария случилась из-за несоблюдения дистанции — «Лада», которая двигалась позади внедорожника, «догнала» его. О пострадавших не сообщается. Автоинспекторам предстоит разобраться в подробностях инцидента.
«Небольшое ДТП в левом ряду на пересечении улиц Одесская — Харьковская. Из-за этого замедлено движение», — сообщают водители в автомобильных чатах города.
По данным сервиса «Яндекс.пробки», дорожная обстановка в областном центре оценивается в 3 балла — дороги свободны. К 17 часам пробки вырастут до 5 баллов.