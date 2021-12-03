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«Монетка» собирается построить крупнейший в Тюменской области склад

3 декабря 2021, 08:19
Фото: 1Mi
«Монетка» собирается построить крупнейший в Тюменской области склад
Компания «Элемент-Трейд» планирует в Тюмени реализовать крупный инвестпроект на сумму в 1,5 млрд рублей и в январе 2022 года начать строить складской логистический комплекс площадью более 19 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном Инвестиционном агентстве.
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Тюмень

В результате нового производства будет создано более 260 рабочих мест.

«Строительство распределительного центра обосновано оптимизацией логистики, чтобы уменьшить сроки поставки товаров в магазины сети, поскольку сегодня в регионе „Монетка“ имеет 153 магазина, но снабжение происходит через центр в Екатеринбурге», — пояснили в агентстве.

Новый складской логистический комплекс ежедневно сможет принимать от 80 до 100 грузовых автомобилей. После чего товары будут доставлены в сетевые магазины по всему региону.

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