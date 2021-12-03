«Монетка» собирается построить крупнейший в Тюменской области склад

Компания «Элемент-Трейд» планирует в Тюмени реализовать крупный инвестпроект на сумму в 1,5 млрд рублей и в январе 2022 года начать строить складской логистический комплекс площадью более 19 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном Инвестиционном агентстве.

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