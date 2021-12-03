«Монетка» собирается построить крупнейший в Тюменской области склад

В результате нового производства будет создано более 260 рабочих мест.
«Строительство распределительного центра обосновано оптимизацией логистики, чтобы уменьшить сроки поставки товаров в магазины сети, поскольку сегодня в регионе „Монетка“ имеет 153 магазина, но снабжение происходит через центр в Екатеринбурге», — пояснили в агентстве.
Новый складской логистический комплекс ежедневно сможет принимать от 80 до 100 грузовых автомобилей. После чего товары будут доставлены в сетевые магазины по всему региону.