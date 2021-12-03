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Колпаки на заборные столбы: изучаем, сравниваем, подбираем

3 декабря 2021, 16:06
Фото: pexels.com
В конструкции строительного ограждения часто нужны столбы. Узнаем подробнее, как колпаки на заборные столбы влияют на их прочность и долговечность.

Зачастую воздействие внешних факторов приводит к преждевременному разрушению элементов ограждения. Колпаки на забор – эта защита конструкции от воздействия влаги и снега, которая помогает сохранить опорные столбы не только красивыми, но и прочными. В данной статье мы подробно поговорим о функциях колпаков, видах их форм, а также о материалах, из которых они изготавливаются.

Из чего могут быть изготовлены колпаки?

В зависимости от материала, из которого изготовлены колпаки, в продаже встречаются накладки из:

  1. Металла. К ним относятся нержавейка, оцинкованная сталь, жесть. Прочные и долговечные;
  2. Бетона. Отлично подходят для установки на кирпичных заборах;
  3. Дерева. Исключительно декоративная функция в виду маленького срока службы;
  4. Пластика. Отличаются широкой гаммой цветов и небольшим весом конструкции;
  5. Камня. Крепкие и солидные на вид. Могут быть выполнены как из натурального, так и искусственного материала;
  6. Керамики. Надежны и изящны;
  7. Полимерпесчаной смеси. Подобные накладки подходят практически для любого климата, долго остаются привлекательными.

В Тюмени рекомендуем выбирать колпаки на столбы для забора из кирпича на сайте фирмы NEO композит. Компания заботится о надежности конструкции и об окружающей среде, занимаясь переработкой полимерных отходов в сырье для производства.

Для чего нужны колпаки на заборные столбы?

Если Вами было принято решение приобрести колпак на забор, то в первую очередь необходимо разобраться в функциях и назначении подобной конструкции. Для этого приведем несколько причин для установки накладок на опоры строительных ограждений:

  1. Самое важное их назначение, как и было сказано ранее – защита столбов от внешних факторов среды. С колпаком конструкция отлично перенесет снег, дождь, град, намерзание льда и другие погодные условия;
  2. Эстетическая функция. Правильно подобранные накладки будут гармонично сочетаться со стилем ландшафтного дизайна;
  3. Размещение осветительных приборов – практичный способ для освещения прилегающей территории и стильное решение для темного времени суток;
  4. Возможность размещения в полостях опор кабелей и дальнейшее подключение охранных систем и камер, необходимых для безопасности дома.

Какими бывают колпаки по форме?

Сегодня на рынке представлено большое разнообразие колпаков всевозможных форм. Рассмотрим самые популярные варианты из их ассортимента.

  • Плоские колпаки;
  • Конусообразные конструкции;
  • Колпаки в форме полусферы;
  • Пирамидальные конструкции;
  • Колпаки в форме скатной крыши;
  • Популярны конструкции, украшенные ковкой, шаром или иными декоративными элементами.

Любителям эстетики также рекомендуем обратить внимание на декорирование накладок не только скульптурными фигурками или светильниками, но и высокими острыми шпилями.

Так эти простые, на первый взгляд, изделия позволяют продлить срок службы строительного ограждения, а также украсить территорию дома.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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