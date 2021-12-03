Колпаки на заборные столбы: изучаем, сравниваем, подбираем

Зачастую воздействие внешних факторов приводит к преждевременному разрушению элементов ограждения. Колпаки на забор – эта защита конструкции от воздействия влаги и снега, которая помогает сохранить опорные столбы не только красивыми, но и прочными. В данной статье мы подробно поговорим о функциях колпаков, видах их форм, а также о материалах, из которых они изготавливаются.