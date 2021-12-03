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К середине декабря в Тюмени откроются более 100 катков

3 декабря 2021, 09:49
Фото: Администрация Тюмени
К середине декабря в Тюмени откроются более 100 катков
В областном центре продолжают заливать ледовые и хоккейные корты — всего планируется подготовить 124 объекта, сообщили в городской администрации.
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Тюмень

Для получения хорошего льда, нужно пролить не менее 30-40 раз.

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«Специалисты устроили мастер-класс на базе школы № 48 и показали представителям образовательных учреждений, спортшкол, управ, частных управляющих организаций и городских подрядных предприятий правильный процесс заливки ледовой площадки», — пояснили в мэрии.

Также в администрации уточнили, что все ледовые катки и хоккейные корты будут готовы к середине текущего месяца, если погодные условия позволят.

Перечень адресов, где можно покататься на коньках или поиграть в хоккей опубликован в группе «ВК» городского департамента по спорту и молодёжной политике.

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#Новости#Общество#Каток#Тюмень#Дарья Гасникова
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