К середине декабря в Тюмени откроются более 100 катков

Для получения хорошего льда, нужно пролить не менее 30-40 раз.
«Специалисты устроили мастер-класс на базе школы № 48 и показали представителям образовательных учреждений, спортшкол, управ, частных управляющих организаций и городских подрядных предприятий правильный процесс заливки ледовой площадки», — пояснили в мэрии.
Также в администрации уточнили, что все ледовые катки и хоккейные корты будут готовы к середине текущего месяца, если погодные условия позволят.
Перечень адресов, где можно покататься на коньках или поиграть в хоккей опубликован в группе «ВК» городского департамента по спорту и молодёжной политике.