Итоги дня: вакцинация детей, предприниматели о послаблениях, школьница в ДТП

Как сообщают в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, сегодня утром 17-летняя школьница на «Тойота Карине» въехала в ассенизаторскую машину. Как выяснилось, подросток села за руль автомобиля после того, как распивала алкоголь с 24-летней подругой. Последняя в результате ДТП пострадала.
«Показания алкотестера молодой автомобилистки составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — уточнили в ведомстве.
Предварительно, 17-летняя жительница села Армизонское взяла машину у брата, который в тот момент находился в Тюмени. Известно, что девушка обучалась в автошколе, но на момент ДТП права еще не получила. Полицейские организовали проверку. Информация о произошедшем направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и в автошколу, где девушка проходила обучение.
Департамент здравоохранения региона проводил мониторинг готовности к вакцинации детей от коронавируса еще в ноябре. На данный момент медики работают над списками для массового использования препарата, сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что вакцинация детей будет проходить исключительно на добровольной основе.
«Информационная работа с населением ведется с момента появления вакцинации», — отметили информационном центре.
По данным регионального Роспотребнадзора, среди детей недельный показатель заболеваемости COVID повысился на 40%. Несовершеннолетние могут привиться после согласия своих родителей.
Губернатор Тюменской области подписал изменения в постановлении № 120. Таким образом в регионе смягчают режим QR-кодов. Об этом высказались предприниматели.
Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло восприняла такие изменения положительно. По ее словам, она надеется на окончательное снятие ограничений в ближайшее время.
«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше потерь и разрушений для нас. Это не пустые слова, это реальные факты, так как предприниматели в ТРЦ ощутили и сейчас ощущают этот ежедневный провал по обороту до 50-70%! Любое послабление для нас — это шанс на выживание», — высказался тюменский ресторатор Павел Головин.