За порядком во внешнем виде Тюмени внимательно следят инженеры по благоустройству

«Подобные надписи необходимо устранять в кратчайшие сроки, чтобы они не ухудшали общий внешний облик Тюмени. Санкцией для физических лиц является штраф, который составляет 1 — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 — 50 тысяч и для юридических — 10 — 50 тысяч рублей. За этот год было рассмотрено 32 дела о нарушении. Вынесено штрафов на сумму порядка 90 тысяч рублей»Председатель административной комиссии ВАО Александр Дьяченко.