За порядком во внешнем виде Тюмени внимательно следят инженеры по благоустройству

Законодательство имеет четкую позицию по поводу народного творчества в таком виде — нарушение. Любой несогласованный рисунок является поводом для наступления административной ответственности.
Сохранение порядка в жилых районах обеспечивают инженеры и специалисты Службы заказчика по благоустройству.
«Имущественный комплекс поделен на отдельные участки, и ежедневно квартальный совершает обход и осматривает все подконтрольные объекты. Если подобное нарушение было обнаружено, то об это доводится до правообладателя здания или объекта. Он уже должен устранить последствия нарушения в ближайшие 24 часа. Но сейчас на улицах города подобных инцидентов стало куда меньше»Наталья Юхневич.
Всего за плановый период были устранены более 560 подобных надписей на территории всего города.
«Подобные надписи необходимо устранять в кратчайшие сроки, чтобы они не ухудшали общий внешний облик Тюмени. Санкцией для физических лиц является штраф, который составляет 1 — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 — 50 тысяч и для юридических — 10 — 50 тысяч рублей. За этот год было рассмотрено 32 дела о нарушении. Вынесено штрафов на сумму порядка 90 тысяч рублей»Председатель административной комиссии ВАО Александр Дьяченко.
На объектах Росводоканала также проводятся мероприятия по борьбе с подобными правонарушениями и хулиганством. Была создана специальная рабочая группа мессенджере, и сотрудники проводят мероприятия по выявлению и устранению правонарушений на объектах компании.
Этим летом администрацией города были инициированы работы по украшению двора у домов № 6 и № 8 на ул. Монтажников героями мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» и «Мойдодыр». Дополнительно были оформлены стены водонасосной станции.