Врач ОКБ № 1 стал соавтором книги «КардиоАтлас», которая не имеет аналогов

«Наша работа ориентирована в первую очередь на специалистов в области кардиологии. Особенно на тех врачей, у которых ограничен доступ к сложной диагностической аппаратуре. Книга может стать полезным источником информации для молодых кардиохирургов, но, в целом, актуальна для врачей любых категорий, ведь со случаями инфарктов может столкнуться каждый специалист»резюмировал врач Артём Гаврилко.