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Врач ОКБ № 1 стал соавтором книги «КардиоАтлас», которая не имеет аналогов

2 декабря 2021, 06:08
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
«Изначально идея написания книги пришла одному из моих коллег Борису Миленькину», — поведал Гаврилко Артём Дмитриевич, один из авторов книги, врач Областной клинической больницы № 1.

Он рассказал о том, что посещение различных семинаров и конференций помогло ему не только обрести полезный опыт, но и познакомило с будущими соратниками в написании материала.

«В области ЭКГ и коронарографии подобных работ нет. Мы решили заполнить пробел и объединили терапевтические и хирургические нюансы лечения острого коронарного синдрома и снабдили их необходимыми современными рекомендациями, важными аспектами и описанием разобранных клинических случаев»врач-кардиолог и соавтор работы София Миленькина.

Авторы книги уже планируют написание второй части «КардиоАтлас-2».

«Наша работа ориентирована в первую очередь на специалистов в области кардиологии. Особенно на тех врачей, у которых ограничен доступ к сложной диагностической аппаратуре. Книга может стать полезным источником информации для молодых кардиохирургов, но, в целом, актуальна для врачей любых категорий, ведь со случаями инфарктов может столкнуться каждый специалист»резюмировал врач Артём Гаврилко.

Один из экземпляров книги был подарен заведующему отделением рентгенхирургической диагностики и лечения клиники Дмитрию Крашенинину, который являлся наставником для Артёма в свое время.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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