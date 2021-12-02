Врач ОКБ № 1 стал соавтором книги «КардиоАтлас», которая не имеет аналогов

Он рассказал о том, что посещение различных семинаров и конференций помогло ему не только обрести полезный опыт, но и познакомило с будущими соратниками в написании материала.
«В области ЭКГ и коронарографии подобных работ нет. Мы решили заполнить пробел и объединили терапевтические и хирургические нюансы лечения острого коронарного синдрома и снабдили их необходимыми современными рекомендациями, важными аспектами и описанием разобранных клинических случаев»врач-кардиолог и соавтор работы София Миленькина.
Авторы книги уже планируют написание второй части «КардиоАтлас-2».
«Наша работа ориентирована в первую очередь на специалистов в области кардиологии. Особенно на тех врачей, у которых ограничен доступ к сложной диагностической аппаратуре. Книга может стать полезным источником информации для молодых кардиохирургов, но, в целом, актуальна для врачей любых категорий, ведь со случаями инфарктов может столкнуться каждый специалист»резюмировал врач Артём Гаврилко.
Один из экземпляров книги был подарен заведующему отделением рентгенхирургической диагностики и лечения клиники Дмитрию Крашенинину, который являлся наставником для Артёма в свое время.