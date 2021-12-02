В Геленджике могут наказать защитившего беременную женщину ветерана МВД

Сайт 360tv.ru пишет, что помощи попросила старшая дочь женщины, на которую напал муж. Она выбежала в подъезд и крики ребенка услышала соседка по имени Галина. Вбежав в квартиру она увидела избиение беременной и попыталась вступиться, но пьяный мужчина напал и на нее. На крики прибежал муж соседки Дмитрий Акакиев - ветера МВД с инвалидностью. Ему удалось скрутить дебошира, но при этом он получил травмы головы. Недавно появилась информация, что Дмитрия могут привлечь к административной ответственности за драку.