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В Геленджике могут наказать защитившего беременную женщину ветерана МВД

2 декабря 2021, 04:32
Фото: pixabay.com
В Геленджике мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал беременную супругу. Вступившегося за женщину ветерана МВД могут привлечь к административной ответственности.

Сайт 360tv.ru пишет, что помощи попросила старшая дочь женщины, на которую напал муж. Она выбежала в подъезд и крики ребенка услышала соседка по имени Галина. Вбежав в квартиру она увидела избиение беременной и попыталась вступиться, но пьяный мужчина напал и на нее. На крики прибежал муж соседки Дмитрий Акакиев - ветера МВД с инвалидностью. Ему удалось скрутить дебошира, но при этом он получил травмы головы. Недавно появилась информация, что Дмитрия могут привлечь к административной ответственности за драку.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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