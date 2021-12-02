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У 15% тюменцев, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела

2 декабря 2021, 04:59
Фото: 1Mi
В преддверии новогодних праздников многие жители Тюменской области предпочтут снизить риски заболевания новой коронавирусной инфекцией. Кандидат медицинских наук Ксения Степанова рассказала о важности прохождения вакцинации и о том, что организм около 15% переболевших не вырабатывает антитела вовсе.

«Прививаясь, вы гарантировано получаете полноценный иммунитет. Перенесенная болезнь не гарантирует его приобретения. Исходя из данным зарубежных исследовательских центров, от 10 до 15% переболевших коронавирусом не вырабатывают антител вовсе. Вакцина протестирована на безопасность, а побочные эффекты куда скромнее, чем во время болезни. Последствия перенесенного коронавируса могут быть очень серьезны. Подвергать себя и своих близких риску точно не стоит»Ксения Степанова о важности вакцинации.

Несколько часов назад мы писали о том, что переболевшим тюменцам отказывают в вакцинации от коронавируса, ссылаясь на рекомендации Минздрава.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Вакцинация#Максим Кондратов#Коронавирус COVID-19
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