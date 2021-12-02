У 15% тюменцев, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела

«Прививаясь, вы гарантировано получаете полноценный иммунитет. Перенесенная болезнь не гарантирует его приобретения. Исходя из данным зарубежных исследовательских центров, от 10 до 15% переболевших коронавирусом не вырабатывают антител вовсе. Вакцина протестирована на безопасность, а побочные эффекты куда скромнее, чем во время болезни. Последствия перенесенного коронавируса могут быть очень серьезны. Подвергать себя и своих близких риску точно не стоит»Ксения Степанова о важности вакцинации.