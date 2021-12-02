Тюменская бабушка требует развода у 70-летнего супруга после 9 месяцев брака

Известно, что на данный момент дедушка уехал в Краснодар к новой пассии. 90-летняя бабушка пожаловалась на то, что жених оказался не слишком внимательным, по ночам смотрел телевизор. Больше всего Раисе не понравилось, что муж мог спать до 16:00, а основное время тюменцы проводили раздельно.