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Тюменская бабушка требует развода у 70-летнего супруга после 9 месяцев брака

2 декабря 2021, 11:54
Фото: 1Mi
После 9 месяцев брака 90-летней тюменкой и 70-летнего жителя Тюмени, пара решила развестись.

Раиса Шпартеева и Геннадия Вахрушева объявили о размолвке.

Известно, что на данный момент дедушка уехал в Краснодар к новой пассии. 90-летняя бабушка пожаловалась на то, что жених оказался не слишком внимательным, по ночам смотрел телевизор. Больше всего Раисе не понравилось, что муж мог спать до 16:00, а основное время тюменцы проводили раздельно.

На данный момент известная невеста рассчитывает на новую свадьбу, но развод пока не оформлен.

Согласно постановлению регионального правительства на регистрацию допускаются только молодожёны без свидетелей. Ранее в зале могли находиться 10 человек.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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