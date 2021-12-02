Тюменец разобрал чужую пилораму, чтобы сдать 200 кг конструкций на металлолом

«Правоохранители провели необходимую работу, выяснили личность подозреваемого и задержали. Злоумышленник рассказал, что ночью газосварочным аппаратом разрезал шлагбаум, сборщик опила, станину и несколько других металлоконструкций. Вывез краденое на машине и хранил во дворе своего дома. Он собирался сдать конструкции на металлолом и выручить 4 тысячи рублей», — следует из материалов уголовного дела.