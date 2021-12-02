nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец разобрал чужую пилораму, чтобы сдать 200 кг конструкций на металлолом

2 декабря 2021, 08:19
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменец разобрал чужую пилораму, чтобы сдать 200 кг конструкций на металлол
Задержанный ранее судимый 31-летний мужчина без постоянного места работы признался полицейским, что знал о неработающей пилораме и решил разобрать её, чтобы сдать на металлолом и выручить денежные средства, рассказали в региональном Управлении МВД.
Сюжет
Тюмень

В полицию села Вагай Тюменской области обратился бизнесмен, который сообщил о похищении части оборудования на его деревообрабатывающем станке, расположенном в селе Дубровное.

В Тюмени мужчина украл из незакрытого автомобиля электроинструмент
Узнать подробнее

«Правоохранители провели необходимую работу, выяснили личность подозреваемого и задержали. Злоумышленник рассказал, что ночью газосварочным аппаратом разрезал шлагбаум, сборщик опила, станину и несколько других металлоконструкций. Вывез краденое на машине и хранил во дворе своего дома. Он собирался сдать конструкции на металлолом и выручить 4 тысячи рублей», — следует из материалов уголовного дела.

В общей сложности мужчина успел похитить 200 килограммов металла. Похищенное было изъято, но лесопильное оборудование восстановлению не подлежит.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ «Кража». За свои действия тюменец может лишиться свободы на срок до 2-х лет.

Материалы по теме
Тюменец украл из игрового автомата игрушки и отдал детямВ Тюмени задержан мужчина, который напал на пенсионерку и украл у нее пакет с едойТюменец украл два дорожных знака для хозяйственных нужд
#Новости#Кражи#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25