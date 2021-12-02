Тюменец разобрал чужую пилораму, чтобы сдать 200 кг конструкций на металлолом

В полицию села Вагай Тюменской области обратился бизнесмен, который сообщил о похищении части оборудования на его деревообрабатывающем станке, расположенном в селе Дубровное.
«Правоохранители провели необходимую работу, выяснили личность подозреваемого и задержали. Злоумышленник рассказал, что ночью газосварочным аппаратом разрезал шлагбаум, сборщик опила, станину и несколько других металлоконструкций. Вывез краденое на машине и хранил во дворе своего дома. Он собирался сдать конструкции на металлолом и выручить 4 тысячи рублей», — следует из материалов уголовного дела.
В общей сложности мужчина успел похитить 200 килограммов металла. Похищенное было изъято, но лесопильное оборудование восстановлению не подлежит.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ «Кража». За свои действия тюменец может лишиться свободы на срок до 2-х лет.