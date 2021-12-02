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Тюменец пытался снизить срок заключения из-за пьяного ДТП на мосту Влюбленных

2 декабря 2021, 12:24
Фото: 1Mi
В тюменский суд поступила апелляция Антона Лапина, который был осужден в сентябре из-за пьяного ДТП.

По данным пресс-службы системы тюменских судов, в качестве приговора он получил 1,5 года решения свободы. Лапин рассчитывает изменить меру пресечения и полностью сознаться в содеянном.

Как стало известно из материалов уголовного дела, ночью 26 июня тюменец сел пьяным за руль Toyota Camry. Он ехал по Республики в направлении моста Влюбленных, он не справился с управлением. Далее произошло ДТП с КИА. Из-за действий тюменца пострадали две человека.

Изучив все обстоятельства дела, желобу оставили без удовлетворения.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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