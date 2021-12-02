Тюменец пытался снизить срок заключения из-за пьяного ДТП на мосту Влюбленных

По данным пресс-службы системы тюменских судов, в качестве приговора он получил 1,5 года решения свободы. Лапин рассчитывает изменить меру пресечения и полностью сознаться в содеянном.
Как стало известно из материалов уголовного дела, ночью 26 июня тюменец сел пьяным за руль Toyota Camry. Он ехал по Республики в направлении моста Влюбленных, он не справился с управлением. Далее произошло ДТП с КИА. Из-за действий тюменца пострадали две человека.
Изучив все обстоятельства дела, желобу оставили без удовлетворения.