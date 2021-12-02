nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Среди взрослых тюменцев заболеваемость COVID упала на 9%, а детей выросла на 40%

2 декабря 2021, 12:43
Фото: 1Mi
В Тюменской области идёт уже 47-неделя коронавируса, эксперты регистрируют понижение активности опасного вируса на 9%у взрослого населения, сообщает инфоцентр правительства региона.

Галина Шарухо уточняет, что общее снижение почти 4,2%. При этом недельные данные заболеваемости среди детей повысились почти на 40%.

«Среднесуточный охват населения тестированием на COVID-19 за прошедшую неделю — 440 на 100 тысяч населения. Это на 46% выше установленного для регионов норматива», — отмечают представители ведомства.

Ранее «Наш город» сообщал, что за сутки в регионе заболевали 78 детей. При этом обычно данный показатель не превышает 35-45 в сутки. Гимназию № 49 закрыли до 10 декабря из-за повышения неблагоприятной обстановки.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25