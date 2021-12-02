Среди взрослых тюменцев заболеваемость COVID упала на 9%, а детей выросла на 40%

Галина Шарухо уточняет, что общее снижение почти 4,2%. При этом недельные данные заболеваемости среди детей повысились почти на 40%.
«Среднесуточный охват населения тестированием на COVID-19 за прошедшую неделю — 440 на 100 тысяч населения. Это на 46% выше установленного для регионов норматива», — отмечают представители ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал, что за сутки в регионе заболевали 78 детей. При этом обычно данный показатель не превышает 35-45 в сутки. Гимназию № 49 закрыли до 10 декабря из-за повышения неблагоприятной обстановки.