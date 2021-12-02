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Следователи проверят сообщения о двухлетней девочке без одежды на Судостроителей

2 декабря 2021, 04:07
Фото: 1Mi
Следователи проверят сообщения о двухлетней девочке без одежды
В Тюмени следователи начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о маленьком ребёнке, разгуливающем по подъезду на улице Судостроителей, без одежды и сопровождения взрослых, доложили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
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Тюмень

Происшествие случилось 30 ноября. Около 23 часов вечера курьер встретил в подъезде одного из домов на улице Судостороителей 2-летнюю девочку. Она просила еды и отвела сотрудника в свою квартиру, где спала мать. После этого мужчина вызвал службу опеки.

«Во время проверки действиям матери будет дана правовая оценка. Также оценят работу должностных лиц органов системы надзора и профилактики. Специалисты выяснят по какой причине и какие обстоятельства предшествовали произошедшему», — уточнили в ведомстве.

После всех необходимых действий будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Происшествия#Следователи#Тюмень#Дарья Гасникова
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