Следователи проверят сообщения о двухлетней девочке без одежды на Судостроителей

Происшествие случилось 30 ноября. Около 23 часов вечера курьер встретил в подъезде одного из домов на улице Судостороителей 2-летнюю девочку. Она просила еды и отвела сотрудника в свою квартиру, где спала мать. После этого мужчина вызвал службу опеки.
«Во время проверки действиям матери будет дана правовая оценка. Также оценят работу должностных лиц органов системы надзора и профилактики. Специалисты выяснят по какой причине и какие обстоятельства предшествовали произошедшему», — уточнили в ведомстве.
После всех необходимых действий будет принято процессуальное решение.