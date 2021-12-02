Следователи проверят сообщения о двухлетней девочке без одежды на Судостроителей

Происшествие случилось 30 ноября. Около 23 часов вечера курьер встретил в подъезде одного из домов на улице Судостороителей 2-летнюю девочку. Она просила еды и отвела сотрудника в свою квартиру, где спала мать. После этого мужчина вызвал службу опеки.